Mutluluğun fotoğrafı! Ronaldo ve minik taraftar geceye damga vurdu

Dünya Kupası grup eleme maçında önceki gece oynanan İrlanda-Portekiz maçı 0-0 berabere sona erdi. Kırdığı rekorlar ve elde ettiği başarıların dışında yaptığı yardımlarla bilinen Ronaldo, geceye damga vurdu. Maçın ardından İrlandalı küçük bir kız taraftar sahaya atlayarak Ronaldo'ya sarılmak istedi. Güvenlik görevlileri önce minik kızı durdurmak istedi.
Ancak Ronaldo buna engel oldu ve kızın yanına gelmesini sağladı. Ardından formasını isteyen hayranını kırmayan Portekizli yıldız, yine gönüllerde taht kurdu. Ronaldo, bu hareketinin ardından sosyal medyada büyük beğeni topladı. Küçük kız formayı aldıktan sonra gözyaşlarıyla sahayı terk etti.
Ancak Ronaldo buna engel oldu ve kızın yanına gelmesini sağladı. Ardından formasını isteyen hayranını kırmayan Portekizli yıldız, yine gönüllerde taht kurdu. Ronaldo, bu hareketinin ardından sosyal medyada büyük beğeni topladı. Küçük kız formayı aldıktan sonra gözyaşlarıyla sahayı terk etti.