Kazanmak yetmez! Tarihi farkla mağlup etmek şart

Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'nde önünde iki maç kaldı. Ay-Yıldızlılar grubundan lider de çıkabilir.







Bu ihtimallerden en gerçekçi olanı ise ikinci olup play-off vizesi almak. Norveç son hafta Hollanda ile karşılaşacak. Bu da bizim için büyük avantaj... Norveç ile 10. maçlar sonunda aynı puanda kalırsak iş averaja kalacak. Rakibimiz Norveç ile şu anda aramızda 5 gollük fark var. Milli Takım'ın bugün Cebelitarık karşısında farklı galip gelmesi gerekiyor. Şimdiye dek 34 gol yiyen Cebelitark'ı İstanbul'da mümkün olan en farklı şekilde yenmemiz gerekiyor...







Türk Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık maçı için oyuncularına ilk dakikadan itibaren hücum emri verdi. Alman çalıştırıcının bu yüzden maça çift forvetle başlaması bekleniyor. Türkiye, Cebelitarık maçı sonrasında grubundaki son maçında Karadağ ile karşılaşacak. Milliler, Karadağ ile deplasmanda mücadele edecek.

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