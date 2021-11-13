Beşiktaş Ocak ayında yerli futbolculara hücum edecek. Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a yenilerek zirvenin 10 puan gerisinde kalan Siyah-Beyazlılar'ın transfer stratejisi belli oldu.
Kartal'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yönetime sunduğu transfer listesinde 6 yerli oyuncu yer alıyor. Bu oyunculardan 3-4 ile sözleşme imzalanması planlanıyor. Beşiktaş, devre arasında eski golcüsü Cenk Tosun'u kadroya katmakta kararlı...
Everton ile masaya oturup anlaşmanın zemini aranacak. Listedeki diğer isimler ise Sassuolo'da mutsuz olan Kaan Ayhan, Alanyasporlu Efecan Karaca, Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı, Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar ve Antalyaspor'un sağ kanat oyuncusu Bünyamin Balcı.