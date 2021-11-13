Fenerbahçe taraftarından yönetime Mesut Özil resti! "Çok bekledik, kimseye yedirmeyiz"





Mesut Özil için "YanındayızÖzil" hastagh'i açan Sarı-Laciverti taraftarlar tecrübeli yıldıza tam destek verirken, sözlerinden dolayı Başkan Ali Koç ile birlikte teknik direktör Pereira'yı da eleştirdiler. Mesut Özil'in her maç 90 dakika sahada kalmasının gerektiğini ifade eden Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Mesut Özil, oynadığı zaman bile kendisini diken üstünde hissediyor. Dakikalar 60, 70 oldu mu Mesut oyundan çıkıyor. Mesut'a hem saha içinde özgürlük verilmeli hem de oynayacağı süre sınırlı olmamalı" dediler.