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    Fenerbahçe taraftarından yönetime Mesut Özil resti! "Çok bekledik, kimseye yedirmeyiz"

    Başkan Ali Koç’un ticari işleri nedeniyle eleştirdiği Mesut Özil'e Fenerbahçe taraftarı sahip çıktı. “Seni 10’un yalnızlığına bırakmayacağız” mesajı dikkat çekti.

    Mesut’a destek mesajı

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Mesut Özil'in ticari işlerini kastederek söylediği "Artık o işleri bıraksın" ifadelerinin ardından yıldız futbolcuya sanal alemden destek mesajları yağdı.



    Mesut Özil için "Seni 10'un yalnızlığına bırakmayacağız", "Bence Ali Koç ticari işlerine geri dönsün ama şu futbol işlerini bıraksın", "Seni, Van Persie ve Caner Erkin'i yalnızlığa bırakmayacağız", "Mesut Özil Fenerbahçe'nin en çok gol atan oyuncusu. Daha uzun süre alsa daha çok atar", "Çok bekledik, kimseye yedirmeyiz" şeklinde mesajlar atıldı.



    Mesut Özil için "YanındayızÖzil" hastagh'i açan Sarı-Laciverti taraftarlar tecrübeli yıldıza tam destek verirken, sözlerinden dolayı Başkan Ali Koç ile birlikte teknik direktör Pereira'yı da eleştirdiler. Mesut Özil'in her maç 90 dakika sahada kalmasının gerektiğini ifade eden Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Mesut Özil, oynadığı zaman bile kendisini diken üstünde hissediyor. Dakikalar 60, 70 oldu mu Mesut oyundan çıkıyor. Mesut'a hem saha içinde özgürlük verilmeli hem de oynayacağı süre sınırlı olmamalı" dediler.



        MESUT ÖZİL SEN BİZİM HER ŞEYİMİZSİN
        Fenerbahçe taraftarı mesajlarıyla Mesut Özil'in yanında olduğunu açıkça ortala koydu. "Çok bekledik, kimseye yedirmeyiz" mesajı en çok beğeni alan mesajlar arasındaydı. Mesut Özil'i kimsenin değersizleştiremeyeceği özellikle vurgulandı.



        MESUT'TAN İMALI TWEET
        Mesut Özil, kişisel hesabından "Birbirinizden asla nefret etmeyin; Birbirinizi kıskanmayın, birbiriniz hakkında kötü düşünmeyin" mesajını payalştı.



        Fenerbahçe'nin kaptanı Mesut Özil'in dün paylaştağı cuma mesajı tartışmaları da beraberinde getirdi. Mesut'un bu paylaşımıyla aralarında sorun olduğu ileri sürülen Pereira'yı ya da geçtiğimiz günlerde kendisini eleştiren Başkan Ali Koç'u kastettiği iddia edildi. Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil'in cuma mesajına çok büyük ilgi gösterdi ve destek mesajlarını burada da yeniledi.

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        Haberler Spor Fenerbahçe taraftarından yönetime Mesut Özil resti! "Çok bekledik, kimseye yedirmeyiz"
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