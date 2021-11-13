Fenerbahçe taraftarından yönetime Mesut Özil resti! "Çok bekledik, kimseye yedirmeyiz"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Mesut Özil'in ticari işlerini kastederek söylediği "Artık o işleri bıraksın" ifadelerinin ardından yıldız futbolcuya sanal alemden destek mesajları yağdı.
Mesut Özil için "Seni 10'un yalnızlığına bırakmayacağız", "Bence Ali Koç ticari işlerine geri dönsün ama şu futbol işlerini bıraksın", "Seni, Van Persie ve Caner Erkin'i yalnızlığa bırakmayacağız", "Mesut Özil Fenerbahçe'nin en çok gol atan oyuncusu. Daha uzun süre alsa daha çok atar", "Çok bekledik, kimseye yedirmeyiz" şeklinde mesajlar atıldı.
Mesut Özil için "YanındayızÖzil" hastagh'i açan Sarı-Laciverti taraftarlar tecrübeli yıldıza tam destek verirken, sözlerinden dolayı Başkan Ali Koç ile birlikte teknik direktör Pereira'yı da eleştirdiler. Mesut Özil'in her maç 90 dakika sahada kalmasının gerektiğini ifade eden Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Mesut Özil, oynadığı zaman bile kendisini diken üstünde hissediyor. Dakikalar 60, 70 oldu mu Mesut oyundan çıkıyor. Mesut'a hem saha içinde özgürlük verilmeli hem de oynayacağı süre sınırlı olmamalı" dediler.