Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Pjanic açıklaması! (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

Başkan Ahmet Nur Çebi, bir öğrencinin 'Pjanic'in bonservisini almayı düşünür müsünüz?' şeklindeki sorusunu, "Almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı" diyerek cevapladı. Siyah-Beyazlılar'ın Bosnalı yıldız futbolcusu Miralem Pjanic'in, dünyaca ünlü bir marka olduğunu söyleyen Çebi, "Pjanic dünya çapında bir marka, almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı. Hiçbir zaman için boyunuzdan büyük işlere kalkışmayacaksınız. Boyumuzun içinde kalırsa inşallah" dedi. Siyah-Beyazlılar'ın başkanı, Pjanic ve Batshuayi'ye çok güvendiğini de sözlerine ekledi.