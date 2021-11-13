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    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Pjanic açıklaması! (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir öğrencinin 'Pjanic'in bonservisini almayı düşünür müsünüz?' şeklindeki sorusunu, "Almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı" diyerek cevapladı. İşte sizler için derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Pjanic’i almak isteriz!

    Başkan Ahmet Nur Çebi, bir öğrencinin 'Pjanic'in bonservisini almayı düşünür müsünüz?' şeklindeki sorusunu, "Almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı" diyerek cevapladı. Siyah-Beyazlılar'ın Bosnalı yıldız futbolcusu Miralem Pjanic'in, dünyaca ünlü bir marka olduğunu söyleyen Çebi, "Pjanic dünya çapında bir marka, almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı. Hiçbir zaman için boyunuzdan büyük işlere kalkışmayacaksınız. Boyumuzun içinde kalırsa inşallah" dedi. Siyah-Beyazlılar'ın başkanı, Pjanic ve Batshuayi'ye çok güvendiğini de sözlerine ekledi.



    BEŞİKTAŞ GÜÇ DEPOLUYOR
    MİLLİ ara sonrasında lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Tempoyu artıran Siyah-Beyazlılar, güç depoluyor. Tedavisine İngiltere'de devam eden Batshuayi, gelecek hafta İstanbul'a gelecek.



    GUSTAVO İLE VALENCIA'YA ÇİFTE SEANS
    Fenerbahç'de sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ile Enner Valencia'ya günde çift seans tedavi uygulandığı bildirildi. Gustavo'nun derbi maçta kadroda olma ihtimali Valencia'ya göre daha yüksek.



        VEDAT İPLERİ KOPARTIYOR
        Lazıo'da teknik direktör Sarri ile yıldızı barışmayan Vedat Muriç'in menajeri aracılığıyla başka bir takıma gitmek için adım atacağı iddia edildi. Vedat Muriç'in kiralık olarak gideceği aday takımların başında da Fenerbahçe geliyor.



        FENER DUVARA ÇARPTI
        F.Bahçe Beko, Eurolegue'de evinde Milano'ya 68-43 yenildi. Hücumda zorlanan Sarı-Lacivertliler ilk periyotta sadece 3 sayı atabildi. THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a 68-43 mağlup oldu. Fenerbahçe ilk yarıyı da 37-20 geride tamamladı. Bu sonuçla AX Armani Exchange Milan, 8. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Beko ise 6. mağlubiyetini yaşadı. İlk yeriyotta sadece 3 sayı atabilen Fenerbahçe Beko, Euroleague tarihinde en az sayıyı attığı periyodu yaşadı.



        TURKCELL OFF-ROAD HEYECANI BAŞLIYOR
        TurkcelL Platinum Offroad Park'ın ev sahipliğinde ilki 2018 yılında gerçekleştirilen Turkcell Platinum Off-Road Challenge, bir kez daha İstanbul'un kalbinde off-road heyecanını yaşatmak için dönüyor. 14 aracın kıyasıya mücadelesi, bugün Maslak'ta gerçekleştirilecek.



            MALATYA'DAN 5 SEZONUN EN KÖTÜ PERFORMANSI
            Bu sezon 4 galibiyetle 12 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor, Süper Lig'deki en kötü dönemini yaşıyor. Sarı- Siyahlılar, 12 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 22 gole engel olamadı.



            ANTALYASPOR'DAN 120 BİN KIRTASİYE JESTİ
            FRAPORT TAV Antalyaspor Başkanı Av. Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyelerinin hayata geçirdiği proje ile anaokulu ve ilköğretimde eğitim gören çocuklar için kırtasiye setleri hazırlandı. Antalyaspor forma göğüs sponsoru Bitexen Teknoloji AŞ'nin verdiği katkı ile hazırlanan 120 bin kırtasiye setinin içinde kalem, silgi, kalemtıraş ve etiket bulunuyor. Hazırlanan kırtasiye setleri, Antalya merkez ve ilçelerdeki okullara belirli bir plan çerçevesinde dağıtılmaya başlandı.



            KUNTZ'UN İLETİŞİMİ ÇOK İYİ
            Milli Takım hocası Kerem Aktürkoğlu, "Hocamızın yalnızca benimle ilgilendiğini söyleyemem, bütün takım arkadaşlarımla ilgileniyor. Futbolcularla olan iletişimi çok sıcak. İsteklerini bize iletiyor. İkili diyalog halindeyiz sürekli. Bu da futbolcunun takımda bulacağı en güzel şey" ifadelerini kullandı.
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