



MİLLİLER'DEN NEŞELİ İDMAN

Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı son çalışmayla tamamladı.







Teknik Direktör Stefan Kuntz, antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Alman çalıştırıcının bu toplantıda Cebelitarık maçı ile ilgili uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Türk Milli Takımı'nda oyuncuların morallerinin bir hayli yüksek olduğu gözlendi. Antrenmanın bir bölümünde oyuncuların şut çalışması yaptığı gözlendi... Kuntz, hücum oyuncularyla özel bir görüşme gerçekleştirdi.

A Milliler, Cebelitarık ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Oyuncuların bir hayli moralli oldukları gözlendi.