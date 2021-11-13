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    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık maçı öncesi konuştu

    Alman hoca, “Şenol Güneş’in ayrılmadan önceki maçı Cebelitarık’tı ve zorlanmıştık. Hollanda maçı sonrası gitmişti. Sisteminiz ne olacak” sorusuna ilginç bir cevap verdi. Ay-Yıldızlılar’ın teknik direktörü, “Benim de Şenol Güneş gibi gideceğimi mi düşünüyorsunuz? (gülerek ) Beni biraz tanımışsınızdır diye düşünüyorum” cevabını verdi.

    Motive etmeme gerek yok!
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    Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Alman hoca, "Bu takımı motive etmeye gerek yok. Oyuncular ülkeleri için oynamayı çok seviyorlar. Sadece duygusallığı disiplinle iyi kombine etmem gerek" ifadelerini kullandı.



    ALMAN HOCAYA İLGİNÇ SORU
    Kuntz, 'Şenol Güneş'in ayrılmadan önceki maçı Cebelitarık'tı ve zorlanmıştık. Hollanda maçındaki skor sonrasında da ayrılmıştı. Siz nasıl bir sistemle çıkacaksınız?' sorusuna ilginç bir cevap verdi.



    KUNTZ'UN CEVABI ŞAŞIRTTI
    Alman hoca, "Benim de Şenol Güneş gibi gideceğimi mi düşünüyorsunuz? (gülerek) Beni biraz tanımışsınızdır diye düşünüyorum. Zaman geçti, oyuncular da biraz değişti" cevabını verdi.



        RAKİPLERİMİZE BASKI OLUŞTURUR
        Kuntz, "Gruptaki geleceğimiz yalnızca bizim elimizde değil. Bu yüzden Cebelitarık'a atabileceğimiz kadar gol atmak, rakiplerimizin diğer maçlarda baskı altına girmesini sağlayabilir" dedi.



        MİLLİLER'DEN NEŞELİ İDMAN
        Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı son çalışmayla tamamladı.



        Teknik Direktör Stefan Kuntz, antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Alman çalıştırıcının bu toplantıda Cebelitarık maçı ile ilgili uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Türk Milli Takımı'nda oyuncuların morallerinin bir hayli yüksek olduğu gözlendi. Antrenmanın bir bölümünde oyuncuların şut çalışması yaptığı gözlendi... Kuntz, hücum oyuncularyla özel bir görüşme gerçekleştirdi.
        A Milliler, Cebelitarık ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Oyuncuların bir hayli moralli oldukları gözlendi.
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        Haberler Spor A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık maçı öncesi konuştu
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