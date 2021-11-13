Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Alman hoca, "Bu takımı motive etmeye gerek yok. Oyuncular ülkeleri için oynamayı çok seviyorlar. Sadece duygusallığı disiplinle iyi kombine etmem gerek" ifadelerini kullandı.
ALMAN HOCAYA İLGİNÇ SORU
Kuntz, 'Şenol Güneş'in ayrılmadan önceki maçı Cebelitarık'tı ve zorlanmıştık. Hollanda maçındaki skor sonrasında da ayrılmıştı. Siz nasıl bir sistemle çıkacaksınız?' sorusuna ilginç bir cevap verdi.
KUNTZ'UN CEVABI ŞAŞIRTTI
Alman hoca, "Benim de Şenol Güneş gibi gideceğimi mi düşünüyorsunuz? (gülerek) Beni biraz tanımışsınızdır diye düşünüyorum. Zaman geçti, oyuncular da biraz değişti" cevabını verdi.