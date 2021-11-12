Sol kanada takviye yapmak isteyen Fenerbahçe gözünü Fransa'ya çevirdi





DEĞERİ 8 MİLYON EURO

2018 yılında 10 milyon Euro karşılığında Aston Villa'dan Marsilya'ya transfer olan Amavi'nin kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Teknik direktör Jorge Sampaoli ile yıldızı barışmayan yıldız futbolcu daha önce Nice formasını da giymişti.