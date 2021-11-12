Barcelona, Fenerbahçe'nin kapısını çalacak! Attila Szalai transfer listesinin gündeminde

EURO 2020 FAKTÖRÜ

İspanyol devinin listesindeki diğer oyuncuların Alessio Romagnoli, James Hill ve Jules Kounde olduğu iddia ediliyor. Ancak İspanyol basını, maddi sorunlarla boğuşan Barcelona'da Szalai transferi için en büyük problemin yüksek bonservis bedeli olabileceğini vurguladı.