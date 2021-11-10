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    Sergen Yalçın hazırlık maçı istiyor | 10 Kasım Beşiktaş haberleri

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın milli arada hazırlık maçı için ısrar ediyor. Siyah beyazlılar perşembe günü Vodafone Park'ta hazırlık maçı yapmayı planlıyor. İşte sizler için derlediğimiz diğer Beşiktaş haberleri...

    Sergen Yalçın hazırlık maçı istiyor

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sargen Yalçın milli arada hazırlık maçı yapılmasında ısrarcı. Siyah beyazlılar perşembe günü Vodafone Park'ta hazırlık maçı yapmayı planlarken, Kuzey Makedonya temsilcisi Şkupi İstanbul'a davet edildi. Bu hazırlık maçının büyük bir ihtimalle oynanacağı da gelen haberler arasında.

    BEŞİKTAŞ SON 10 DAKIKADA 5 PUAN KAYBETTİ
    Beşiktaş, bu sezon maç sonlarını pek de iyi oynayamadı. Kartal, son 10 dakikalık dilimde yediği gollerle 5 puandan oldu. Bu kayıplar Adana Demirspor, Altay, Başakşehir ve Trabzon maçlarında yaşandı.



    SON 10 MAÇTA 10 FARKLI 11
    Beşiktaş, ligin ilk 2 haftasındaki Çaykur Rizespor ve Gaziantep maçlarına aynı 11'le çıkarken sonrasında ise hep değişiklik yaşandı. Ligde son 10 maçta farklı 11'ler sahada yer alırken kadro istikrarsızlığı sonuçlara da yansıdı.
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