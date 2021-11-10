Sergen Yalçın hazırlık maçı istiyor | 10 Kasım Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Sargen Yalçın milli arada hazırlık maçı yapılmasında ısrarcı. Siyah beyazlılar perşembe günü Vodafone Park'ta hazırlık maçı yapmayı planlarken, Kuzey Makedonya temsilcisi Şkupi İstanbul'a davet edildi. Bu hazırlık maçının büyük bir ihtimalle oynanacağı da gelen haberler arasında.



BEŞİKTAŞ SON 10 DAKIKADA 5 PUAN KAYBETTİ

Beşiktaş, bu sezon maç sonlarını pek de iyi oynayamadı. Kartal, son 10 dakikalık dilimde yediği gollerle 5 puandan oldu. Bu kayıplar Adana Demirspor, Altay, Başakşehir ve Trabzon maçlarında yaşandı.