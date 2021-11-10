Luuk de Jong Beşiktaş'a yakın! İspanyol basını yazdı...





Haberde en ciddi adayların PSV Eindhoven ve Beşiktaş olduğunun altı çizildi. Devre arasında Beşiktaş'ın Hollandalı golcü için resmi girişimde bulunacağı da iddialar arasında. 31 yaşında ve 1.88 boyunda olan Luuk de Jong 38 kez Hollanda Milli Takım formasını terletti. Sezon başında da Sevilla'dan Barcelona'ya transfer oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN