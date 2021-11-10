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    Luuk de Jong Beşiktaş'a yakın! İspanyol basını yazdı...

    İspanyol basını, sezon başında Beşiktaş yerine Barcelona’ya giden Luuk de Jong’u, Koeman’ın ayrılışının ardından yeniden Kartal’a yazdı. İşte tüm detaylar...

    Luuk de Jong Kartal’a yakın

    Sezon başında Beşiktaş'ın transfer listesinde ve günlerce gündemi meşgul eden Hollandalı golcü sürpriz bir şekilde Barcelona'ya imza atmıştı.



    Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın kovulmasının ardından golcü futbolcunun da takımdan ayrılacağı iddia edildi. İspanyol basınında yer alan haberde; ocak ayında takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcunun yeni durağının Beşiktaş olabileceği iddia edildi.



    Haberde en ciddi adayların PSV Eindhoven ve Beşiktaş olduğunun altı çizildi. Devre arasında Beşiktaş'ın Hollandalı golcü için resmi girişimde bulunacağı da iddialar arasında. 31 yaşında ve 1.88 boyunda olan Luuk de Jong 38 kez Hollanda Milli Takım formasını terletti. Sezon başında da Sevilla'dan Barcelona'ya transfer oldu.

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