Dünyada ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five heyecanı finalin şekillenmesiyle zirveye ulaştı. Red Bull Neymar Jr's Five'ta şampiyon 20 Kasım tarihinde Ankara'daki Türkiye Finali'nde belli olacak. Şampiyon olan takım ise Katar'daki Dünya Finalleri'ne gidecek.
FURKAN'IN 19 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ
NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 103- 96 kaybettikleri New York Knicks maçında 19 sayı attı. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors, Atlanta Hawks'u 127-113 yenerek arka arkaya 5. karşılaşmasını kazandı. Stephen Curry 50 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, 3 top çalmayla yıldızlaştı.
ASLAN AVRUPA'DA RAHAT KAZANDI
FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray Nef, Bosna Hersek takımı Igokea'yı 82-74 mağlup etti. Karşılaşmayı Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik ile Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da izledi. Futbolculardan Arda Turan da tribündeydi.
BURAK İNCE BUNDESLİGA'DA
Altıordu'nun 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce, Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld'e transfer oldu. Ocak'ta 18 yaşına girecek Burak İnce, 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.
RASHFORD'A BÜYÜK ONUR
İngiltere Manchester United golcüsü Marcus Rashford'a yardıma muhtaç çocuklar için verdiği mücadele nedeniyle kraliyet nişanı verecek. Rashford bu sezon sakatlık nedeniyle 6 maçta oynadı
ALİ NABİ DÖNEMİ BİTTİ
Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'da flaş bir gelişme yaşandı. Sezon başında göreve getirilen ve kulüp sportif direktörü olarak çalışan Ali Naibi dün istifasını sundu.
İLKEL'DEN KARİYER REKORU
İtalya'da düzenlenen Bergamo Challenger'da ikincilik elde etmesinin ardından dünya sıralamasında 145'inci basamağa yükselen milli tenisçi Cem İlkel, kariyer rekoru kırdı.
- Spor
- 10.11.2021 Gazete
Heyecan 20 Kasım’da Ankara’da! Red Bull Neymar Jr’s Five’te finali belli oldu | Yurttan ve dünyadan spor gündemi
Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five heyecanı finalin şekillenmesiyle zirveye ulaştı.Neymar Jr's Five'ta şampiyon 20 Kasım tarihinde Ankara'daki Türkiye Finali'nde belli olacak. İşte sizler için derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri
Dünyada ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five heyecanı finalin şekillenmesiyle zirveye ulaştı. Red Bull Neymar Jr's Five'ta şampiyon 20 Kasım tarihinde Ankara'daki Türkiye Finali'nde belli olacak. Şampiyon olan takım ise Katar'daki Dünya Finalleri'ne gidecek.