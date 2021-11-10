Çılgın Diagne! Gece 01.30’da atkı ve gözlükle duşa girdi

Ocak ayında takımdan gönderilecek arasında ismi geçen Mbaye Diagne yine gündemde...







Sosyal medya paylaşımları ile sürekli ses getiren Senegalli yıldız önceki gece saat 01.30'da Instagram üzerinden canlı yayın yaptı. Boynunda atkı ve gözünde güneş gözlüğü ile duşa giren Diagne, İrem Derici'nin, "Kalbimin tek sahibi" şarkısına eşlik etti. Yoğun ilgi gösterilen canlı yayın sırasında bazı taraftarların Diagne'ye sert eleştiriler yönelttiği gözlerdi. Senegalli yıldızla ilgili videoyu beğenen İrem Derici'nin ise "Napıyorsun gül bahçem" ifadesini kullanması dikkat çekti. Ligde 3 aydır gol atamayan Mbaye Diagne için, "Kafasında artık futbolu bitirmiş" yorumları yapılıyor.

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