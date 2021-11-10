Beşiktaş'tan 'hakem' tepkisi: "VAR masasında Beşiktaş'a gol atıyorlar"







ESKİDEN DE BİZE GOL ATARLARDI

Hakem kararlarıyla ilgili de konuşan Urgancılar, "Eskiden saha içinde Beşiktaş'a gol atan hakem varken, şimdi saha dışında VAR masasında Beşiktaş'a nasıl gol attırırız diye uğraşanlar var" dedi.