Beşiktaş'tan 'hakem' tepkisi: "VAR masasında Beşiktaş'a gol atıyorlar"

Beşiktaş Kulübü ile Koç Topluluğu Şirketlerinden Bal Kaynak AŞ'nin markası Pürsu arasında su tedariği sponsorluğu anlaşması imzalandı. İmza törenine katılan Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu ve VAR hakemlerine yüklendi.
BARDAKLARIMIZ ÇOKTAN DOLDU
Urgancı şu ifadeleri kullandı: Bilsinler ki, bardağı taşıran son damla misali, bizim bardaklarımız çoktan dolu. Hatta barajlar doldu. Daha fazlasını beklemeksizin akıllarını başlarına almalarında yarar var.