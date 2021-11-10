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    Beşiktaş'tan 'hakem' tepkisi: "VAR masasında Beşiktaş'a gol atıyorlar"

    Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar hakem hatalarının camia olarak artık sabırlarını taşırdığını söyledi. Urgancılar, “Eskiden saha içinde Beşiktaş’a gol atanlar vardı. Şimdi VAR masasında Beşiktaş’a nasıl gol attırırız diye uğraşıyorlar” dedi.

    VAR masasında Beşiktaş’a gol atıyorlar
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    Beşiktaş Kulübü ile Koç Topluluğu Şirketlerinden Bal Kaynak AŞ'nin markası Pürsu arasında su tedariği sponsorluğu anlaşması imzalandı. İmza törenine katılan Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu ve VAR hakemlerine yüklendi.




    ESKİDEN DE BİZE GOL ATARLARDI
    Hakem kararlarıyla ilgili de konuşan Urgancılar, "Eskiden saha içinde Beşiktaş'a gol atan hakem varken, şimdi saha dışında VAR masasında Beşiktaş'a nasıl gol attırırız diye uğraşanlar var" dedi.



    BARDAKLARIMIZ ÇOKTAN DOLDU
    Urgancı şu ifadeleri kullandı: Bilsinler ki, bardağı taşıran son damla misali, bizim bardaklarımız çoktan dolu. Hatta barajlar doldu. Daha fazlasını beklemeksizin akıllarını başlarına almalarında yarar var.
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