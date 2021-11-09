Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemindeydi! Altınordulu Burak İnce Arminia Bielefeld'e transfer oldu

BURAK İNCE'DEN İLK AÇIKLAMA

Armina Bielefeld'e transferi gerçekleşen Burak İnce de yaptığı ilk açıklamada, "Benim adım Burak İnce. Arminia Bielefeld'e transfer olduğum için çok mutluyum" dedi. Genç oyuncu kulüp televizyonuna da "Bundesliga benim her zaman hayalimdi. Almanya'ya geldiğim için çok mutluyum. Bundesliga Avrupa'nın en büyük 5 liginden birisi. Bielefeld genç oyunculara önem veren bir kulüp. Burada kendimi geliştireceğime çok inanıyorum. Bu ligde hiçbir şey kolay olmayacak ama kendime çok güveniyorum. Hocalarımla beraber daha iyi bir seviyeye geleceğim" açıklamasında bulundu.