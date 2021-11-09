Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemindeydi! Altınordulu Burak İnce Arminia Bielefeld'e transfer oldu

Alman ekibi sözleşme şartlarının gizli tutulmasını isterken, Altınordu'nun bu transferden 2 milyon Euro bonservis geliri elde edip, oyuncunun bir sonraki transferin de en az yüzde 20 pay alacağı gelen haberler arasında. 1'inci Lig'de 2019-20 sezonundan bu yana görev alan Burak, ilk sezonunda 21 maçta 2 gol atarken, geçen sezon 28 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri sarstı. Genç krampon kırmızı-lacivertli formayla bu sezon 11 maçta 1 asist yaptı. FIFA kuralları gereği 18 yaşına gireceği ocak ayında yurtdışında forma giyebilecek Burak İnce, devre arasında yuvadan uçacak.
ALTINORDU'YA TEŞEKKÜR
Armina Bielefeld Kulübü CEO'su Samir Arabi, transfer sürecinin ardından yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun gelecek yıldızları arasında yer alan Burak İnce'yi kadromuza kattık. Ocak 2022 sonundan sonra Burak İnce 18 yaşına girecek ve Bielefeld'e transferi resmen gerçekleşecek. Genç oyuncu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladık" dedi.
Burak İnce'nin Avrupa'dan birçok transfer teklifi almasına rağmen kendi gelişimi için Armina Bielefeld'i tercih ettiğini belirten Arabi, "Burak bizi tercih ettiği için çok mutluyuz. İlk kez Türkiye dışında futbol oynayacak. Ocak ayı sonunda sakin bir şekilde buraya gelip takıma adaptasyon süresine başlayabilir. Altınordu Futbol Akademisi, Türkiye'nin en iyilerinden birisi. Altınordu, Türk futboluna ve Avrupa Futbolu'na birçok yetiştirerek iyiler arasında yer aldığını herkese gösterdi" diye konuştu.