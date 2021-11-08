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    Trabzonspor yenilgisi sonrası Sergen Yalçın ve ekibi acil toplantı yaptılar

    Trabzonspor maçı sonrası gece yarısı kurmayları ile toplanan Sergen Yalçın, “Şampiyon takıma Teixeira, Pjanic, Batshuayi gibi yıldızları ekledik. Ama geriye gittik. Bir yerlerde yanlış yaptık. Bunu bulmalıyız ”dedi.

    Ben nerede yanlış yaptım
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    Cumartesi gecesi Vodafone Park'ta lider Trabzonspor'a 2-1 yenilerek zirvenin 10 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta moral-motivasyon dibe vurmuş durumda. Son 10 resmi maçında 7 mağlubiyet alan Beşiktaş'ta teknik ekip kötü gidişe son vermek için yoğun çaba sarfediyor.

    SÜREKLİ GERİYE GİTTİK
    Trabzon mağlubiyeti sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kurmayları ile gece yarısında bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda Sergen Yalçın'ın "Biz şampiyon takımız. Bu takıma Pjanic, Teixeira, Batshuayi gibi yıldızlar geldi ama ileri değil geri gittik" dedi.

    DİRENCİMİZ VE BASKIMIZ DÜŞTÜ
    Yalçın şöyle devam etti: "Bir yerlerde yanlış yaptık. Bu yanlışın ne olduğunu bulmak ve üzerine gitmek zorundayız. Saha içindeki direncimiz ve baskımız geçen sezonki gibi değil. Mental olarak da gerideyiz. Geriye düştüğümüzde panik yapmıyorduk ama artık maçları geri çevirmekte zorlanıyoruz.

        TOP KAYIPLARI ZİRVE YAPTI
        Trabzon derbisinde Welinton 14, Rosier 13, Umut Meraş 12 top kaydı yaptı. Bu üçlü kaleciler dışında derbinin en çok top kaybeden oyuncuları oldular.

        BEŞİKTAŞ SON 10 MAÇTA 7 KEZ YENİLDİ
        Beşiktaş, son 10 resmi maçta ligde ve Avrupa'da toplam 7 kez mağlup oldu. Bu süreçte takım 1 beraberlik, 2 de galibiyet aldı.

        TAKIM 3 GÜN İZİN YAPACAK
        Milli ara nedeniyle takıma 3 gün izin verildi. Beşiktaş'ın çarşamba günü Ümraniye Tesisleri'nde çalışmalara milli futbolculardan yoksun start verecek.
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