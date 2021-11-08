Trabzonspor yenilgisi sonrası Sergen Yalçın ve ekibi acil toplantı yaptılar

DİRENCİMİZ VE BASKIMIZ DÜŞTÜ

Yalçın şöyle devam etti: "Bir yerlerde yanlış yaptık. Bu yanlışın ne olduğunu bulmak ve üzerine gitmek zorundayız. Saha içindeki direncimiz ve baskımız geçen sezonki gibi değil. Mental olarak da gerideyiz. Geriye düştüğümüzde panik yapmıyorduk ama artık maçları geri çevirmekte zorlanıyoruz.