Trabzonspor yenilgisi sonrası Sergen Yalçın ve ekibi acil toplantı yaptılar

Cumartesi gecesi Vodafone Park'ta lider Trabzonspor'a 2-1 yenilerek zirvenin 10 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta moral-motivasyon dibe vurmuş durumda. Son 10 resmi maçında 7 mağlubiyet alan Beşiktaş'ta teknik ekip kötü gidişe son vermek için yoğun çaba sarfediyor.
SÜREKLİ GERİYE GİTTİK
Trabzon mağlubiyeti sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kurmayları ile gece yarısında bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda Sergen Yalçın'ın "Biz şampiyon takımız. Bu takıma Pjanic, Teixeira, Batshuayi gibi yıldızlar geldi ama ileri değil geri gittik" dedi.
DİRENCİMİZ VE BASKIMIZ DÜŞTÜ
Yalçın şöyle devam etti: "Bir yerlerde yanlış yaptık. Bu yanlışın ne olduğunu bulmak ve üzerine gitmek zorundayız. Saha içindeki direncimiz ve baskımız geçen sezonki gibi değil. Mental olarak da gerideyiz. Geriye düştüğümüzde panik yapmıyorduk ama artık maçları geri çevirmekte zorlanıyoruz.