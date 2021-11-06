Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti

Sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile oynadığı maçta yer almayan Mesut Özil, Sarı-Lacivertli kulübün efsane isimlerinden olan Rıdvan Dilmen ile birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Mesut Özil, Dilmen ile birlikte Başkan Erdoğan'a gerçekleştirdikleri ziyaretin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, ziyarete dair fotoğrafı, sosyal medya hesabından "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti" notu ile takipçileriyle paylaştı.