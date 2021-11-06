Beşiktaş derbisi sonrası hakem kararları konusunda verilen demeçler Galatasaray'da yeni bir krizin fitilini ateşledi. Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in yönetim sözcüsü Remzi Sanver'e katılmadığını söyleyip, "Derbide hakkımız yendi" açıklamasını yapması ortalığı karıştırdı. Başkan Burak Elmas'ın Sanver'in yanında yer alıp "Kişilerin görüşlerini söyleyeceği yer de yönetim kuruludur" diyerek Epözdemir'i eleştirmesi yangını körükledi. Elmas'ın Epözdemir'in sık sık basına yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğu ve kendisine sert bir dille tepki gösterdiği belirtiliyor.

KULİSLERDE 'İSTİFA' İDDİASI!

İddialara göre Başkan Burak Elmas'ın sorun yaşadığı tek yönetici Epözdemir değil. Kısa süre içinde yönetim içinde bazı istifa kararlarının alınabileceği kulislerde konuşuluyor.