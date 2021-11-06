Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Abdullah Avcı, oyuncularına sakinlik ve disiplin uyarısı yaptı! Beşiktaş'a karşı panik yapmayın

    Süper Lig lideri Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı, Beşiktaş’ı imha planını belirledi. Tecrübeli hoca oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Nasıl bizim taraftarlarımız rakipleri olumsuz etkiliyorsa Beşiktaş taraftarları da bizim oyunumuzu bozmaya çalışacaktır” dedi.

    Zaferin şifresi disiplin
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Süper Lig lideri Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, Beşiktaş'ı imha planını belirledi. Tecrübeli hoca oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Nasıl bizim taraftarlarımız rakipleri olumsuz etkiliyorsa Beşiktaş taraftarları da bizim oyunumuzu bozmaya çalışacaktır" dedi.

    ÜZERİNİZDE BASKI HİSSETMEYİN
    Avcı "Bu nedenle sahada sakin kalın. Oyun disiplininden kopmayın. Üzerinizde bir baskı hissetmeyin. Kendi oyunumuzu oynadığımız takdirde istediğimiz sonucu alırız" diye konuştu.

    TEMPOYU BİZ BELİRLEMELİYİZ
    Abdullah hoca, özellikle mücadelenin temposunun kendileri tarafından ayarlanması gerektiğine vurgu yaptı. Avcı, maçın ilk dakikalarının çok önemli olduğunu da ifade etti.

        KAPTANLARLA ÖZEL GÖRÜŞME
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı,derbi öncesi oluşturulan atmosfer nedeniyle takım kaptanları Uğurcan Çakır ve Marek Hamsik ile özel görüştü. Görüşmede takımın sakin ve oyun disipline sadık kalmalarını isteyen Avcı, oyunculardan sorumluluk almalarını istedi. Avcı'nın en büyük çekincesinin oyuncuların saha dışı etkenlerle oyun planından kopması olduğu ifade ediliyor.

        TÜRKMEN'E MORAL DESTEĞİ
        Edgar cezalı olduğu için Trabzon- spor'da bugün Hüseyin Türkmen forma giyecek. Abdullah Avcı, Beşiktaş maçı öncesinde genç yıldıza moral desteği verdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İP’in ucu iyice kaçtı!
        Haberler Spor Abdullah Avcı, oyuncularına sakinlik ve disiplin uyarısı yaptı! Beşiktaş'a karşı panik yapmayın
            SON DAKİKA