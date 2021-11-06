Abdullah Avcı, oyuncularına sakinlik ve disiplin uyarısı yaptı! Beşiktaş'a karşı panik yapmayın

Süper Lig lideri Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, Beşiktaş'ı imha planını belirledi. Tecrübeli hoca oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Nasıl bizim taraftarlarımız rakipleri olumsuz etkiliyorsa Beşiktaş taraftarları da bizim oyunumuzu bozmaya çalışacaktır" dedi.
ÜZERİNİZDE BASKI HİSSETMEYİN
Avcı "Bu nedenle sahada sakin kalın. Oyun disiplininden kopmayın. Üzerinizde bir baskı hissetmeyin. Kendi oyunumuzu oynadığımız takdirde istediğimiz sonucu alırız" diye konuştu.
TEMPOYU BİZ BELİRLEMELİYİZ
Abdullah hoca, özellikle mücadelenin temposunun kendileri tarafından ayarlanması gerektiğine vurgu yaptı. Avcı, maçın ilk dakikalarının çok önemli olduğunu da ifade etti.