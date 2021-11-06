A Milli Takım aday kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ta sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ersin Destanoğlu, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık ve Karadağ ile oynanacak Dünya Kupası Elemeleri için açıkladığı kadroda, genç file bekçisine de yer verdi. Ersin, daha önce Ümit Milli Takım'ın kalesini de korudu. Ay-Yıldızlılar'ın aday kadrosunda yer alan diğer kaleciler ise Uğurcan Çakır ve Sinan Bolat... Forvet hattında ise Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman ve Serdar Dursun yer aldı.

İRFAN CAN VE YUSUF SÜRPRİZİ

Milli Takım kadrosuna Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ve Lille'in yıldızı Yusuf Yazıcı'nın dahil edilmemesi sosyal medyada çok konuşuldu. Futbolseverler bu konuda fikir ayrılığı yaşadı.