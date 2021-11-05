Trabzonsporlu Bruno Peres: Yolun sonunda mutluluk yaşayacağız

Peres, "Hocamızın da takımımızın da ne kadar çalıştığını, ne kadar iyi işler çıkardığını ve birlikte büyük başarılar kazanabileceğinizi görebiliyorsunuz. Umuyorum bu yolun sonunda da hep beraber büyük bir mutluluk yaşayacağız" dedi.