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    Trabzonsporlu Bruno Peres: Yolun sonunda mutluluk yaşayacağız

    Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Bruno Peres kulüp dergisine özel açıklamalar yaptı. Peres, “Yolun sonunda hep beraber büyük bir mutluluk yaşayacağız. Bunu görüyorum” dedi.

    Yolun sonunda mutluluk yaşayacağız
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    Peres, "Hocamızın da takımımızın da ne kadar çalıştığını, ne kadar iyi işler çıkardığını ve birlikte büyük başarılar kazanabileceğinizi görebiliyorsunuz. Umuyorum bu yolun sonunda da hep beraber büyük bir mutluluk yaşayacağız" dedi.



    TARAFTARIN DESTEĞİ ÖNEMLİ
    Sambacı, "Trabzonspor taraftarlarının desteğine çok ihtiyacımız var. Bir başarı yakalayacaksak, bunun aslında anahtarı birbirimize göstereceğimiz sevgi ve destek" diye konuştu.



    ABDULLAH HOCA DÜRÜST BİRİ
    Brezilyalı yıldız, "Kulübümüzün ve bu şehrin başarıya ulaşabilmesi adına elinde her şey var. Abdullah Avcı, açık, dürüst, iletişime her zaman açık olan birisi" şeklinde konuştu.

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