Fenerbahçe’den dev zafer! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 8. haftasında Rus ekibi CSKA Moskova'yı deplasmanda 91-82 mağlup etti. 18 sayı atan Nando de Colo, maçın son bölümüne damga vuran isim oldu.Bu sonuçla 3 maç sonra kazanan Fenerbahçe Beko turnuvadaki 3. galibiyetini alırken, Rus temsilcisi CSKA Moskova ise 4. yenilgisi aldı.
HİDAYET TÜRKOĞLU YENİDEN BAŞKAN
Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi. Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu, oyların 108'ini alarak ikinci kez bu göreve getirildi. Diğer adaylardan Harun Erdenay 42, Erman Kunter ise 21 oyda kaldı. Türkoğlu yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki 3 yıl daha iyi çalışacağımıza söz vermek istiyorum. İnşallah hep beraber Türk basketbolunu daha iyi yerlere getiririz. Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Beraber dostça basketbolu iyi yerlere getireceğiz" dedi.
ANADOLU EFES EVİNDE ZENİT'İ AĞIRLIYOR
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında bugün Rusya temsilcisi Zenit'i konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Ligdeki 7 maçta sadece iki galibiyet elde etti, 5 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.
GAZİANTEP-KASIMPAŞA, ÇAYKUR RİZE-ALANYA
Süper Lig'de 12. hafta bugün oynanacak iki maçla start alacak. Saat 20.00'de başlayacak maçlarda Gaziantep FK ile Kasımpaşa mücadele edecek. Günün bir diğer maçında ise Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. 4 puanla ligin son sırasında yer alan Çaykur Rizespor, 21 puanlı Alanyaspor ile mücadele edecek.
HİDAYET TÜRKOĞLU YENİDEN BAŞKAN
Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi. Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu, oyların 108'ini alarak ikinci kez bu göreve getirildi. Diğer adaylardan Harun Erdenay 42, Erman Kunter ise 21 oyda kaldı. Türkoğlu yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki 3 yıl daha iyi çalışacağımıza söz vermek istiyorum. İnşallah hep beraber Türk basketbolunu daha iyi yerlere getiririz. Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Beraber dostça basketbolu iyi yerlere getireceğiz" dedi.
ANADOLU EFES EVİNDE ZENİT'İ AĞIRLIYOR
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında bugün Rusya temsilcisi Zenit'i konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Ligdeki 7 maçta sadece iki galibiyet elde etti, 5 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.
GAZİANTEP-KASIMPAŞA, ÇAYKUR RİZE-ALANYA
Süper Lig'de 12. hafta bugün oynanacak iki maçla start alacak. Saat 20.00'de başlayacak maçlarda Gaziantep FK ile Kasımpaşa mücadele edecek. Günün bir diğer maçında ise Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. 4 puanla ligin son sırasında yer alan Çaykur Rizespor, 21 puanlı Alanyaspor ile mücadele edecek.