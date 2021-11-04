Kartal, Sporting deplasmanında dağıldı! 4 maç sonunda ‘sıfır’ puanda kaldı

Kartal havlu attı... Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında Sporting Lizbon'a deplasmanda 4-0 yenildi. Yine puanla tanışamayan Beşiktaş taraftarlarını adeta kahretti. 9. dakikada Paulinho'nun boş kaleye şutunda top sağ direğe çarparak auta gitti. 14. dakikada Larin'in ceza sahasından vuruşunu kaleci Adan kurtardı. 29. dakikada Sporting penaltı kazandı. Pedro Gonçalves penaltıdan golü attı: 1-0. 38. dakikada Pedro Gonçalves, Beşiktaş defansının hatasını iyi değerlendirerek, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0.

SARABİA GOL PERDESİNİ KAPATTI

41. dakikada Portekiz ekibi 3. golünü kaydetti. Paulinho'nun ceza sahasının dışında topa sert vuruşu kaleci Ersin'in solundan ağlada gitti: 3-0. 48. dakikada Sarabia'nın soldan ortası üst direkten geri geldi. 56. dakikada Sarabia'nın golüyle fark 4'e çıktı: 4-0. 70. dakikada Ghezzal'ın kale dibinden kafa vuruşu auta gitti. 90. dakikada Josef ikinci sarı kartı görüp oyundan atıldı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Beşiktaş, Sporting'e yine 4 golle kaybetti.

SERGEN YALÇIN'A KADRO TEPKİSİ

Sporting deplasmanında ağır bir yenilgi alan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kadro tercihi büyük eleştiri aldı. 3 ön libero Josef, Atiba ve Mehmet Topal'ı ilk 11'de sahaya süren tecrübeli hocaya taraftarlar çok büyük tepki gösterdi. Yapılan yorumlarda, "3 futbolcunun yaşlarının toplamı 105. Sporting deplasmanında nasıl böyle bir 11'le çıkarsın?" ifadesi kullanıldı.

JOSEF AJAX MAÇINDA CEZALI!

Sporting maçının son anlarında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Beşiktaşlı Josef, cezalı duruma düştü. Brezilyalı oyuncu Ajax maçında forma giyemeyecek.

LİZBON'DA KAVGA ÇIKTI! 3 BEŞİKTAŞLI HASTANEYE KALDIRILDI

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla deplasmanda oynadığı maç öncesi iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Sporting Lizbon'dan 10, Beşiktaş'tan 16 taraftarın kavgaya katıldığının tespit edildiği kaydedildi. Kavgada yaralanan 3 siyah-beyazlı taraftarların başkent Lizbon'daki Santa Maria Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı.