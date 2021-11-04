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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antwerp maçı öncesinde açıklamalarda bulundu

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Antwerp'e karşı oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Antwerp karşısında galip gelmeleri durumunda öz güvenlerini yeniden kazanacaklarını söyleyen Pereira, "Alacağımız 3 puan yeniden savaşabiliriz anlamına geliyor. Buna da hazırız" dedi.

    Yeniden savaşmaya hazırız

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Antwerp'e karşı oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. "Kulüpte herhangi biri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmemeli. Biz bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz." sözlerine açıklık getiren Portekizli hoca, bu konuyla ilgili, "Demek istediğim şey, dünyanın en iyi takımı olmadığımız ve omzumuza bu sorumluluğu yüklemememiz gerektiğiydi. Bu kupayı kazanmayı istiyorum" dedi.

    Antwerp karşısında alacakları galibiyetle öz güven kazanabileceklerini söyleyen Pereira, "Bizim de özgüvenimizi tekrardan kazanmamız gerekiyor. Yarınki (bugün) 3 puan, biz tekrar savaşabiliriz anlamına geliyor. Bunun için de hazırız." ifadelerini kullandı. Pereira ayrıca şunları söyledi: Eğer Frankfurt'taki penaltıyı atsaydık +2 puanımız olacaktı. Antwerp'teki penaltıyı atsak +2 puanımız daha olacaktı. Ancak futbol, matematik değildir. Bazen sahada çok fazla çalışabilirsiniz ama rakibiniz tek bir şansla gelip, golü atabilir. Seviyemizi artırmanın tek yolu özgüvenimizi artırmak olacak.

    BERKE: BASKI HİSSETMİYORUM
    Altay'ın sakatlığı sebebiyle Antwerp karşısında F.Bahçe kalesini koruyacak olan Berke, baskı hissetmediğini söyledi. Berke, "Taraftarımız destek veriyor" dedi.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antwerp maçı öncesinde açıklamalarda bulundu
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