Bu kez çifte zafer olsun! Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi maçlarına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4. maçlar bu akşam oynanacak. İlk olarak gözler İstanbul'da olacak. E Grubu'nda 7 puanla zirvede yer alan Galatasaray, Nef Stadı'nda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.

HAKEM SCHARER

20.45'te başlayacak kritik maçta İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Galatasaray'da sakatlığı süren Arda ve Boey'in yanı sıra ismi UEFA listesinde olmayan Assunçao, Oğulcan ve Aytaç forma giyemeyecek.

ÇOK EKSİK VAR

Saat 23.00'de ise Fenerbahçe sahne alacak. Sarı-Lacivertliler, D Grubu'nda ilk galibiyetini Antwerp deplasmanında arayacak. Boşnak hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği maçta sakatlığı bulunan Valencia, Gustavo, Mesut Özil ve Altay ile ismi UEFA listesinde olmayan Serdar Dursun, Burak ve Crespo görev yapamayacak.