Antwerp’in hocası Priske, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske, Fenerbahçe maçı ile ilgili konuştu. Priske, "Belçika basınına konuşan Priske, "Avrupa performansımıza bakacak olursak daha fazla puan alabilirdik. Fenerbahçe'de bazı sakatlıklar var. Onlara karşı agresif oynamalı ve başlarını belaya sokmalıyız" dedi.

SARI-LACİVERTLİLER ANTWERP'E HAZIR

Fener Antwerp ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı. Sarı- Lacivertliler'de Teknik Direktör Vitor Pereira'nın son çalışma öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptığı gözlendi. Fenerbahçeli oyuncuların son idmanda bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Fenerbahçeli futbolcuların Antwerp maçında ortaya koyacağı performans merak ediliyor. Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 22. kez mücadele edecek. Sarı- lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 21 karşılaşmada 9 galibiyet aldı.

ASLAN LOKOMOTİV'E HAZIR

Cimbom dün yaptığı idmanla Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarını tamamladı. Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Sarı-Kırmızılılar, Lokomotiv maçının taktik provasını yaptı. İdmanda G.Saraylı futbolcularının moralinin yüksek olduğu görüldü.

ASLAN'DAN TFF'YE REST! KISITLAMA YOK

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçını tribünlerin tamamına seyirci alınarak oynamaları yönünde TFF'ye yapılan başvurunun reddedildiğini açıkladı. Ancak Cimbom TFF'nin bu konudaki kararının uygulanmayacağını ve Lokomotiv maçında seyirci kısıtlaması olmadan tribünlerin tamamanıa seyirci alınacağını duyurdu.

FENERBAHÇE'NİN CSKA SINAVI

THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko bugün deplasmanda CSKA Moskova ile karşılaşacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Sarı-Lacivertliler, oynadığı 7 maçta iki galibiyete imza attı.

SUMUDİCA: DOĞRU YOLDAYIZ

Yeni Malatyaspor'un hocası Sumudica, "Buraya geldiğimden bu yana takım 4 gol atmış, 3 gol yemiş. Geçmiş hakkında konuşmak istemiyorum. Şu anda doğru yoldayız" dedi.

FIRTINA'YA GURBETÇİ YILDIZ

Devre arası transfer için şimdiden kolları sıvayan Trabzonspor yönetimi, teknik heyet ile yaptığı görüşmenin ardından takıma yapılacak takviyeleri belirlemeye başladı. Bu isimlerden birisinin de Bayer Leverkusen'de forma giyen Emrehan Gedikli olduğu öğrenildi. 18 yaşında olan ve kısa bir süre önce profesyonel sözleşme imzalayan Emrehan Gedikli'nin sezon sonunda Leverkusen ile kontratı bitiyor.

CORNELİUS'UN DURUMU BELİRSİZ!

Cornelius'un tedavisi sürüyor. Kasık bölgesinde ağrıları olan oyuncunun Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağı son idman sonrası netlik kazanacak.

3. DALYAYA 3 MAÇ KALDI!

Bu akşam Lokomotiv Moskova karşısına çıkacak olan Galatasaray, Avrupa kupalarında 298. sınavını verecek. Sarı-Kırmızılılar, 297 maçın 105'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 78 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Cimbom 395 gol atıp, 443 gol yedi.

REAL MADRİD SHAKHTAR'I BENZEMA İLE DEVİRDİ

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Real Madrid evinde Shakhtar Donetsk'i 14. ve 61. dakikalarda Karim Benzema'nın golleriyle 2-1 yendi. Dün alınan diğer sonuçlar: Milan-Porto: 1-1, Leipzig-PSG:2-2, Manchester City-Brugge: 4-1, Liverpool- Atletico Madrid: 2-0, Sheriff-Inter:1-3.

GÖZTEPELİ HALİL İÇİN SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Göztepe'de henüz tam hazır hale gelmeyen Halil Akbunar için sağlık ekibi seferber oldu. Ancak teknik direktör Nestor El Maestro'nun Halil için riske girmek istemediği, oyuncusunun tam olarak iyileşmesini beklediği vurgulandı. Sırp teknik adamın büyük ihtimalle, Konyaspor maçında da Halil'e forma vermeyeceği kaydedildi.

HATAYSPOR ENİSEY'E 10 SAYI FARKLA KAYBETTİ

Hatayspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası A Grubu'nun 4. maçında deplasmanda Rusya temsilcisi WBC Enisey'ye 63-53 yenildi... Krasnoyarsk kentindeki Sever Arena'da yapılan maçta ilk çeyreği ev sahibi ekip 15-9 önde geçerken devre arasına 24-24 beraberlikle girildi. Hatay'da Bahar'ın 15 sayısı galibiyete yetmedi.

AJAX, ALMANYA'DA GÜLDÜ

Grubumuzdaki diğer maçta lider Ajax deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 yenerek bir üst turu garantiledi. Ev sahibi ekip Reus'un golüyle öne geçse de ikinci yarıda Tadic, Haller ve Klaassen'in golüyle kazanan taraf konuk ekip Ajax oldu.