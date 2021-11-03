GS Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray UEFA maçı ne zaman?

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen ve Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova konuk edeceği 4. hafta müsabakasının tarihi ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta? GS Lokomotiv Moskova maçı biletleri ne kadar? İşte bilgiler...
GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray UEFA grup mücadelesinde, 4 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te Lokomotif Moskova ile karşılaşacak. Mücadele Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
İşte maça dair bilgiler;
GALATASARAY'DA PAROLA GALİBİYET
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4'üncü hafta maçında yarın 20.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ile Jonas Erni üstlenecek.
Sarı kırmızılılar grupta 7 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Cimbom grupta son olarak Moskova'yı deplasmanda Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile 1-0 mağlup etmişti. Galatasaray, Moskova'yı içeride de mağlup edip bir üst tura adını yazdırmak için büyük bir avantaj yakalamak istiyor.
297 MAÇTA 105 GALİBİYET
Avrupa kupalarında bugüne kadar 297 kez oynayan Galatasaray, söz konusu mücadelelerde 105 galibiyet elde etti. 114 kez mağlup olan Aslan, 78 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan maçlarda sarı kırmızılılar rakip fileleri 395 kez havalandırırken, kalesinde ise 443 gol gördü.
5 MAÇIN 3'ÜNÜ KAZANAN GALATASARAY
Galatasaray ile Lokomotiv Moskova bugüne kadar 5 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde sarı kırmızılılar 3 kez sahadan galip ayrılırken, Rus temsilcisi de 2 kez kazandı. Galatasaray 7, Moskova 4 gol attı.