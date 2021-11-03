GS Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray UEFA maçı ne zaman?

297 MAÇTA 105 GALİBİYET

Avrupa kupalarında bugüne kadar 297 kez oynayan Galatasaray, söz konusu mücadelelerde 105 galibiyet elde etti. 114 kez mağlup olan Aslan, 78 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan maçlarda sarı kırmızılılar rakip fileleri 395 kez havalandırırken, kalesinde ise 443 gol gördü.

5 MAÇIN 3'ÜNÜ KAZANAN GALATASARAY

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova bugüne kadar 5 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde sarı kırmızılılar 3 kez sahadan galip ayrılırken, Rus temsilcisi de 2 kez kazandı. Galatasaray 7, Moskova 4 gol attı.