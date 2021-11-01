Yıldırım Demirören Golf Federasyonu'nun yeni başkanı oldu

Divan Başkanlığını TFF Başkan Vekili Ali Düşmez'in yaptığı genel kurula TFF Başkanı Nihat Özdemir, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto teşkilat başkanı Bünyamin Bozgeyik ve Golf Federasyonu eski başkanı Ahmet Ağaoğlu katıldı.
AĞAOĞLU: "GOLF CAMİASINDAKİ HERKES BU GÖREVİ 21 SENE YAPABİLMEMDE BANA ÇOK YARDIMCI OLDULAR"
21 senedir Golf Federasyonu Başkanlığını sürdüren Ahmet Ağaoğlu genel kurulda yaptığı açıklamada, "Olimpiyatların ertelenmesiyle görev süresilerimiz de uzamış oldu. 21 sene insan hayatında çok uzun bir süre. Bu kadar uzun zaman bir görevde kalmak özellikle ülkemizdeki spor yapısını dikkate alındığında pek anamayacak kadar mümkün gibi görünmemesine rağmen golf gibi son derece etik, spor ahlakına sahip olimpik ruhu taşıyan bir camiada bu süre göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Bu süreçte sıkıntıyla karşılaşmadık dersem herhalde abartmamış olurum. Golf camiasındaki herkes bu görevi 21 sene yapabilmemde bana çok yardımcı oldular. 2000 yılından bugüne kadar bu görevi omuzlarımızda taşıdıysak camianın bunda payı fazla. Hiç bir yönetimin camia desteği olmadan süreci başarıyla yönetmesi mümkün değildir. Yıldırım Demirören ve arkadaşları bu hizmet yarışını sürdüreceklerdir" dedi.
ÖZDEMİR: "AĞAOĞLU'NUN GOLFE ÇOK BÜYÜK EMEKLERİ GEÇTİ"
TFF Başkanı Nihat Özdemir ise bir golfçü olarak Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür ettiğini belirterek, "21 yıl başkanlığı yürüttü. Az bir yıl değil çünkü kendisi 60 küsür yaşında, hayatının üçte birini golf federasyonu başkanı olarak yaptı, golfe çok büyük emekleri geçti. Ben de yakın bir zamanda 5 yıl evvel başladım, yalnız bizler değil tabi alt yapısıyla gençlere çok sevdirmemiz gereken bir spor dalı. Biz golfte Türkiye olarak alt yapıda sahalarımız olarak gerçekten önemli yatırımlar yaptık. Antalya'sı İzmir'i, İstanbul, Ankara, Samsun, bir çok ilimizde çok önemli golf sahaları var. Bugün Belek'teki golf sahaları yalnız Türkiye değil dünyadaki her golfçü tarafından konuşuluyor, biliniyor ve burada golf oynama arzuları var. Onun için Sayın Ahmet Ağaoğlu'na gerçekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.