Yıldırım Demirören Golf Federasyonu'nun yeni başkanı oldu





ÖZDEMİR: "AĞAOĞLU'NUN GOLFE ÇOK BÜYÜK EMEKLERİ GEÇTİ"

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise bir golfçü olarak Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür ettiğini belirterek, "21 yıl başkanlığı yürüttü. Az bir yıl değil çünkü kendisi 60 küsür yaşında, hayatının üçte birini golf federasyonu başkanı olarak yaptı, golfe çok büyük emekleri geçti. Ben de yakın bir zamanda 5 yıl evvel başladım, yalnız bizler değil tabi alt yapısıyla gençlere çok sevdirmemiz gereken bir spor dalı. Biz golfte Türkiye olarak alt yapıda sahalarımız olarak gerçekten önemli yatırımlar yaptık. Antalya'sı İzmir'i, İstanbul, Ankara, Samsun, bir çok ilimizde çok önemli golf sahaları var. Bugün Belek'teki golf sahaları yalnız Türkiye değil dünyadaki her golfçü tarafından konuşuluyor, biliniyor ve burada golf oynama arzuları var. Onun için Sayın Ahmet Ağaoğlu'na gerçekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.