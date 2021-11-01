Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Pereira'ya Başkan Koç'tan uyarı: Ya sen değişirsin ya da ben seni değiştiririm

LABBADİA SESLERİ

Konya maçıyla birlikte üst üste 3. kez sahadan puansız ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kredisi doluyor. Yönetimin şu anda bir değişikliğe gitmeyeceği ancak gerek görülmesi durumunda yeni teknik adamın hazır olması için harekete geçtiği iddia edildi. İlk adayın da Ocak 2021'de Hertha Berlin'den ayrılan ve şu anda boşta olan Bruno Labbadia olduğu öğrenildi. 4-2-3-1 sistemini tercih eden Alman teknik adam, daha önce de Fenerbahçe'nin gündeminde ismi geçmişti.