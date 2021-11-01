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    Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Pereira'ya Başkan Koç'tan uyarı: Ya sen değişirsin ya da ben seni değiştiririm

    Fenerbahçe'de, Konya'da sergilenen kötü futbol ve ardından alınan üst üste üçüncü mağlubiyet yönetimin sabrını taşırdı. Başkan Ali Koç, Konya maçı sonrası Vitor Pereira ile toplantı yaptı. Başkan Koç'un, "3'lü sistemden artık vazgeç. Mesut'u kullan . Takımı onun üzerine kurduk ama sen oynatmıyorsun. Eğer sen değişmezsen biz seni değiştirmek zorunda kalırız" dediği bildirildi.

    Ya sen değişirsin ya da ben seni değiştiririm
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    Trabzonspor derbisi öncesinde ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe'de üst üste alınan 3 yenilgi her şeyi değiştirdi. Birkaç hafta öncesine kadar her şey yolundayken şimdi takımın üstünde kara bulutlar dolaşıyor! Krizin farkında olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da teknik direktör Vitor Pereira ile Konya maçının ardından bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

    TAKIMI MESUT'UN ÜZERİNE KUR...
    Bu görüşmede Başkan Ali Koç'un Pereira'ya ciddi uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Pereira'dan 3'lü savunma inadından vazgeçmesini isteyen Koç, "Mesut Özil'i kullan. Takımı onun üzerine kur. İnat etme. Aldığımız sonuçlar ortada" dedi.

    BU KADRONUN DEĞERİNİ BİL
    Başkan     Koç, "Eğer sen değişmezsen biz seni değiştirmek durumunda kalırız. Sana alternatifli bir kadro verdik. Bunu iyi değerlendir" diyerek sert çıktığı ifade edildi.

        KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI
        Kötü         gidiş devam ederse Ali Koç'un Pereria ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Antwerp, Kayseri ve Galatasaray maçları çok kritik.

        TAKIM HAVADAN SOS VERİYOR
        F.Bahçe'nin savunma hattı uzun oyunculardan kurulu olmasına karşın takımın geneli hava toplarında sınıfta kaldı. Adam paylaşımında da sorun var.

        LABBADİA SESLERİ
        Konya         maçıyla birlikte üst üste 3. kez sahadan puansız ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kredisi doluyor. Yönetimin şu anda bir değişikliğe gitmeyeceği ancak gerek görülmesi durumunda yeni teknik adamın hazır olması için harekete geçtiği iddia edildi. İlk adayın da Ocak 2021'de Hertha Berlin'den ayrılan ve şu anda boşta olan Bruno Labbadia olduğu öğrenildi. 4-2-3-1 sistemini tercih eden Alman teknik adam, daha önce de Fenerbahçe'nin gündeminde ismi geçmişti.

            PEREİRA'NIN HATALAR ZİNCİRİ
            1- Pereira'nın 3-4-3 sistemini rakipleri çözdü. 3'lü defans büyük riskleri de beraberinde getiriyor.
            2- Mesut Özil'in stili Pereira'nın sistemine uymuyor. Ancak Fenerbahçe Yönetimi ve taraftar Mesut'un etrafında bir takım kurulmasını istiyor.
            3- Oyuncuları ile iletişim sorunu yaşıyor. Takımda sevilmiyor.
            4- Aynı tarz oyuncul arı sahaya sürüyor. Kadroyu iyi kullanamıyor.

            MESUT KRİZİ
            Konya maçı öncesinde kadroda yer almayan Mesut Özil'in sakat olmadığı ve Pereira'nın kendisini yedek bıraktığını gördükten sonra maçta kadroda yer almak istemediği iddia edildi. Pereira ile Mesut Özil arasındaki gerginlik devam ederken yıldız futbolcunun yönetimle bir görüşme yaptığı ve "Bu şekilde takımdan kesilmeye devam edeceksem ben devre arasında takımdan ayrılayım" dediği de iddialar arasında. Takımın kötü gidişi dışında yönetim bu sorunla da baş etmek zorunda.

            TEK TESELLİ İRFAN CAN
            Konya'dan             da eli boş dönen Fenerbahçe'de tek teselli irfan Can'ın oyuna girdekten sonraki futbolu ve attığı gol oldu. Taraftarlar İrfan Can'ın her maç direkt oynamasını istiyor.
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                Haberler Spor Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Pereira'ya Başkan Koç'tan uyarı: Ya sen değişirsin ya da ben seni değiştiririm
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