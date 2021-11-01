Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Pereira'ya Başkan Koç'tan uyarı: Ya sen değişirsin ya da ben seni değiştiririm

Trabzonspor derbisi öncesinde ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe'de üst üste alınan 3 yenilgi her şeyi değiştirdi. Birkaç hafta öncesine kadar her şey yolundayken şimdi takımın üstünde kara bulutlar dolaşıyor! Krizin farkında olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da teknik direktör Vitor Pereira ile Konya maçının ardından bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
BU KADRONUN DEĞERİNİ BİL
Başkan Koç, "Eğer sen değişmezsen biz seni değiştirmek durumunda kalırız. Sana alternatifli bir kadro verdik. Bunu iyi değerlendir" diyerek sert çıktığı ifade edildi.