Fatih Terim’den oyuncularına övgü: Bu takımın önü açık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep maçı sonrası umutlu konuştu. Takımından övgü ile bahseden Terim, "Genç oyunculardan kurulu bir takımız. Bu süreci hasarsız geçersek Kerem, Morutan gibi oyuncular daha iyi olacaklar" dedi.

TAKIMIMDAN GAYET MEMNUNUM

Terim şu ifadeleri kullandı: Takımımızdan genel olarak memnunum. Doğru yoldayız. Marcao'nun dönmesi bize güç kattı. Ortaya koyduğu performans bizleri memnun ediyor.

KEREM VE MARCAO DAHA İYİ ARKADAŞ

"Marcao'nun yaptığı hareket doğru değildi. O da bundan pişman ve şu an Kerem ile daha iyi arkadaşlar. Olayın ezikliği içinde Marcao. Demek ki biz desüreci iyi yönetmişiz"