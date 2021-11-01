Enes Ünal coştu Getafe kazandı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın iki gol attığı maçta Getafe sahasında Espanyol'u 2-1 mağlup etti. Enes böylelikle La Liga'da oynadığı son 2 maçta 3 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

BAŞAKŞEHİR-ADANA DEMİRSPOR

Süper Lig'de 11. hafta bugün oynanacak iki maçla tamamlanacak... Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmalarda Giresunspor-Antalyaspor, Medipol Medipol Başakşehir-Adana Demirspor maçları oynanacak.

FRANSA'DA AMELİYAT OLACAK

Çaykur Rizespor maçında çapraz bağları kopan Gervinho'nun Fransa'da ameliyat olacağı bildirildi.

BEŞİKTAŞ ARA VERMEDEN BAŞLADI

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün başladı. Kara Kartal'da moraller bozuktu.

BATSHUAYI VE ROSIER TRABZON'A KARŞI YOK!

Beşiktaş'ın Hatayspor ile oynadığı maçta sakatlanan Michy Batshuayi sahalardan 10 gün uzak kalacak. Kartal bir şok da Rosier'de yaşadı. Fransız yıldızın sağ alt adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. İki yıldız oyuncu da Sporting Lizbon ve Trabzonspor maçlarında oynayamayacak. N'Koudou ise antrenmanlara başladı.

FİLEDEKİ DERBİDE KAZANAN G.SARAY

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yendi. Setler, 25-17, 22-25, 21-25, 21-25 sonuçlandı. G.Saray, ligdeki 5. galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe HDI Sigorta ise ilk kez yenildi.

FENERBAHÇE BEKO FARKA KOŞTU: 102-80

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Gaziantep Basketbol'u 102- 80 yendi. Anadolu Efes ise Tofaş'ı deplasmanda 107- 94 mağlup etmeyi başardı.

KARTAL ORMAN'DA KAYBOLDU!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında OGM Ormanspor, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 81-68 yendi. Ormanspor ilk yarıyı da 47-30 önde geçti.

ÜMRANİYE BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ!

TFF 1. Lig'de namağlup lider olan Ümraniyespor, Tuzlaspor'u 90+5'te attığı golle yıktı. Ümraniyespor 6 dakikada Camara'nın attığı golle öne eçti. Tuzlaspor'un yıldızı Sedat Şahintürk müthiş bir golle maça dengeyi getirdi. Karşılaşmada son sözü 90+5'te Ümraniyeli Napoleoni söyledi.

ALANYASPOR PES ETMEZ!

Alanyaspor ile Göztepe 2-2 berabere kaldı. Alanyaspor'un gollerini 3. dakikada Davidson ve 89'da Milunovic attı. Göztepe'nin sayıları ise 62'de Tjanic ve 78'de Lourency'den geldi. Müthiş kapışmada skor 2-2 olduktan sonra Göztepe kalecisi İrfan Can 5 kurtarış yaparak takımının 1 puan çıkarmasını sağlayan isim oldu. Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

KAYSERİ 90+3'TE GÜLDÜ

Süper Lig'de Kayserispor evinde Fatih Karagümrük'ü geriye düştüğü maçta devirmeyi başardı. Hikmet Karaman'ın öğrencileri 23. dakikada Bertolacci'nin golüyle geriye düştü. İstanbul ekibinde 60. dakikada Luckassen kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu dakikadan sonra Kayseri baskısını artırdı. 73'te Gavrinovic ve 90+3'te Thiam ile öne geçmeyi başardılar. 88'de ise Kayserili Onur Bulut kızardı.