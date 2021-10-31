Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını çekti: "Yeter artık istifa et Ali Koç"

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı sonrası hedefte yine başkan Ali Koç vardı. Sarı-Lacivertliler ligde üst üste alınan 3. yenilgi sonrası isyan etti, geçen hafta Alanyaspor maçında olduğu gibi Ali Koç'u istifaya davet etti. "Yeter artık! İstifa et başkan" etiketiyle yüzlerce mesaj attı.
KONYA TARAFTARI DA 'İSTİFA' DEDİ
Fener taraftarının istifaya çağırdığı Ali Koç için dün sürpriz bir şekilde Konyaspor taraftarları da 'istifa' tezahüratları yaptı. Konyasporlu taraftarların bu çıkışı şaşkınlıkla karşılandı.
MEGAFONU AL VE HAVALİMANINA GEL
Taraftarlar, Ali Koç'a ayrıca sosyal medya üzerinden "Megafonu alıp yine havalimanına gel başkan", "Bu takım Ali Koç'un eseri. Yine hüsran kapıda" ifadeleriyle yüklendi.
Pelkas oyundan çıktıktan sonra Pereira'ya işte böyle tepki gösterdi.
VİTOR PEREİRA: ÇOK MUTSUZUM
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Konyaspor karşısında bu sezonun en kötü futbolunu oynadıklarını ifade etti. Alınan sonuçtan ötürü çok mutsuz olduklarını söyleyen Pereira, "Ben her zaman hoca olarak sorumluluğu üstüme alırım. Oyuna korkunç başladık ve ölümcül hatalar yaptık. İlk yarıda reaksiyon gösteremedik. Benim için garip olan şeydi. Bu durumu düzeltmek için çalışacağız" diye konuştu.