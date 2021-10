Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını çekti: "Yeter artık istifa et Ali Koç"

41. DAKİKADA 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN YAPTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira dün futbol sahalarında ender görülecek bir hamleye imza attı. Portekizli hoca, takımının 2-0 geride olması ve kötü bir futbol sergilemesi sonrası 41. dakikada üç oyuncu değişikliği birden yaptı. Novak, İrfan Can ve Serdar Dursun'u oyuna alan Pereira; Nazım, Rossi ve Pelkas'ı oyundan çıkardı. Ancak Pereira'nın yaptığı bu hamle de maçı çevirmeye yetmedi ve Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 2-1 mağlup tamamladı. Haftayı puansız kapatttı.



İRFAN CAN KAHVECİ GOLLE GERİ DÖNDÜ

Kanarya'nın yıldız ismi n İrfan Can yaklaşık 50 gün sonra Konya maçıyla formasına kavuştu. İrfan uzun süre sonra çıktığı maçta takımının tek golünü attı.