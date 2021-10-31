Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını çekti: "Yeter artık istifa et Ali Koç"



Pelkas oyundan çıktıktan sonra Pereira'ya işte böyle tepki gösterdi.





VİTOR PEREİRA: ÇOK MUTSUZUM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Konyaspor karşısında bu sezonun en kötü futbolunu oynadıklarını ifade etti. Alınan sonuçtan ötürü çok mutsuz olduklarını söyleyen Pereira, "Ben her zaman hoca olarak sorumluluğu üstüme alırım. Oyuna korkunç başladık ve ölümcül hatalar yaptık. İlk yarıda reaksiyon gösteremedik. Benim için garip olan şeydi. Bu durumu düzeltmek için çalışacağız" diye konuştu.