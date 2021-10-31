Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını çekti: "Yeter artık istifa et Ali Koç"

    Fenerbahçe taraftarı başkan Ali Koç için, "Yeter artık istifa et başkan" etiketiyle yüzlerce mesaj attı. Konyaspor taraftarı bile Koç için 'istifa' tezahüratı yaptı!

    Yeter artık istifa et Başkan!

    Fenerbahçe'de Konyaspor maçı sonrası hedefte yine başkan Ali Koç vardı. Sarı-Lacivertliler ligde üst üste alınan 3. yenilgi sonrası isyan etti, geçen hafta Alanyaspor maçında olduğu gibi Ali Koç'u istifaya davet etti. "Yeter artık! İstifa et başkan" etiketiyle yüzlerce mesaj attı.

    KONYA TARAFTARI DA 'İSTİFA' DEDİ
    Fener taraftarının istifaya çağırdığı Ali Koç için dün sürpriz bir şekilde Konyaspor taraftarları da 'istifa' tezahüratları yaptı. Konyasporlu taraftarların bu çıkışı şaşkınlıkla karşılandı.



    MEGAFONU AL VE HAVALİMANINA GEL
    Taraftarlar, Ali Koç'a ayrıca sosyal medya üzerinden "Megafonu alıp yine havalimanına gel başkan", "Bu takım Ali Koç'un eseri. Yine hüsran kapıda" ifadeleriyle yüklendi.


    Pelkas oyundan çıktıktan sonra Pereira'ya işte böyle tepki gösterdi.


    VİTOR PEREİRA: ÇOK MUTSUZUM
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Konyaspor karşısında bu sezonun en kötü futbolunu oynadıklarını ifade etti. Alınan sonuçtan ötürü çok mutsuz olduklarını söyleyen Pereira, "Ben her zaman hoca olarak sorumluluğu üstüme alırım. Oyuna korkunç başladık ve ölümcül hatalar yaptık. İlk yarıda reaksiyon gösteremedik. Benim için garip olan şeydi. Bu durumu düzeltmek için çalışacağız" diye konuştu.




        41. DAKİKADA 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN YAPTI
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira dün futbol sahalarında ender görülecek bir hamleye imza attı. Portekizli hoca, takımının 2-0 geride olması ve kötü bir futbol sergilemesi sonrası 41. dakikada üç oyuncu değişikliği birden yaptı. Novak, İrfan Can ve Serdar Dursun'u oyuna alan Pereira; Nazım, Rossi ve Pelkas'ı oyundan çıkardı. Ancak Pereira'nın yaptığı bu hamle de maçı çevirmeye yetmedi ve Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 2-1 mağlup tamamladı. Haftayı puansız kapatttı.

        İRFAN CAN KAHVECİ GOLLE GERİ DÖNDÜ
        Kanarya'nın yıldız ismi n İrfan Can yaklaşık 50 gün sonra Konya maçıyla formasına kavuştu. İrfan uzun süre sonra çıktığı maçta takımının tek golünü attı.



        KAPACAK YİNE KADRODA YOK
        Fener'in Bursaspor'dan transfer ettiği Burak Kapacak, Konya maçnıda da 21 kişilik kadroya alınmadı. Burak bu sezon hiçbir maçta forma giymedi.




        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bay Kemal’e zor soru!
        Haberler Spor Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını çekti: "Yeter artık istifa et Ali Koç"
            SON DAKİKA