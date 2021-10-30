Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Konya maçı öncesi yapılan son idmanda oyuncularına motivasyon dolu bir konuşma yaptı. "Bu ligin en güçlü takımı biziz" diyen Portekizli teknik adam, "Tek yapmanız gereken standardınızı ortaya koynanız. Bu bile yeterli. Mental olarak geriye gittiğimizin farkındayız. Ancak bu durumdan ancak maç kazanarak çıkabiliriz. Yeni bir başlangıç için 1 galibiyet yeterli. Bu da Konya maçı olmalı. Bu maçı alırsak gerisi çok kolay gelecektir. Sakin kalmanızı, takım halinde hareket etmenizi ve son vuruşlarda becerili olmanızı istiyorum" dedi.