Süper Lig'de  Altay bugün evinde Sivasspor'u ağırlayacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'de 15 puanı bulunan Altay bugün evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Mücadele saat 16.00'da başlayacak. Kasımpaşa ise sahasında Malatya'yı konuk edecek. Maç saat 13.30'da.

EFES ZALGİRİS'İ DEVİRDİ

THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 34 sayı farklı 94-60 yendi. Lacivert-Beyazlılar bu sonuçla Avrupa Ligi'nde bu sezon ikinci kez galip geldi.

EYÜPSPOR-A.GÜCÜ

TFF 1. Lig'de 11. hafta bugün oynanacak 3 maçla start alacak. Saat 13.00'da Bandırma ile Samsun kapışacak. 16.00'da Manisa-Bolu, 19.00'da ise Eyüp-A.Gücü maçları var.

6 AYDIR MAAŞ YOK!

Çin basını, büyük ekonomik kriz yaşayan 5 kulübün oyuncularına 6 aydır maaş ödemesi yapamadığını duyurdu. Birçok futbolcunun menajerinin şu anda Çin'de olduğu ve ayrılık için kulüp yetkilileri ile görüşmelerin başladığı gelen bilgiler arasında.

BALOTELLI'DEN SERT GÖNDERME

Adana Demirspor'un forveti Balotelli, A Spor'a konuştu. İtalyan golcü Sergen Yalçın ile yaşadığı gerilim ile ilgili, "Sergen Yalçın'ın hakkımda dediklerini bilmiyordum. Bana anlattılar. En nefret ettiğim konulardan birisi, tanımadığınız, tanışmadığınız halde başka insanın üzerinden bir şey söylemek. Bana cahillik olarak geliyor." dedi.

BEŞİKTAŞ'IN KRİTİK SINAVI

G.Saray'I mağlup ederek moral bulan Beşiktaş bufün Hatayspor deplasmanında 3 puan arayacak. Siyah-Beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Josef ve Pjanic bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek, Atiba ile Mehmet Topal ise şans verilmesi halinde görev yapabilecek.

IGOR TUDOR'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, İtalyan medyasına çarpıcı açıklamalara imza attı. Hırvat teknik adam, "Igor Tudor: "Hajduk U16 takımını çalıştırırken, Galatasaray'da olduğumdan daha mutluydum" ifadelerini kullandı. 43 yaşındaki tecrübeli teknik adam İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona'yı çalıştırıyor.

DAHA FAZLA SÜRE İSTİYOR!

Cimbom'un orta sahadaki yıldızlarından Emre Kılınç, Fatih Terim'den daha fazla süre istiyor. Antrenmanlarda bir hayli istekli görünen 27 yaşındaki oyuncu 11'in değişilmez ismi olmak istiyor. Süper Lig'de şimdiye kadar 6 maçta forma giyen Emre Kılınç 2 kez fileleri havalandırdı. Bilindiği gibi yıldız oyuncu o iki golünü de Trabzonspor deplasmanında kaydetmişti. Tecrübeli oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta oynadı. 114 dakika süre aldığı maçlarda 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.

FLORYA'DA SÜRPRİZ MİSAFİR

Fatih Terim'in Fiorentina'da birlikte çalıştığı İtalya Milli Takımı ve Fiorentina'nın efsanevi oyuncularından Giancarlo Antognoni de dünkü idmanı takip etti.

MESUT ÖZİL KADRODA YOK

Fenerbahçe'de ağrıları olan Mesut Özil, Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Pereira'nın Mesut'u riske etmek istemediği ve yıldız futbolcuyu dinlendireceği öğrenildi. Mesut'un yerine İrfan Can'ın ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

ALTAY KALEYİ YENİDEN DEVRALIYOR

Cezası nedeniyle Alanya maçında forma giyemeyen kaleci Altay Bayındır, Konya deplasmanında Fenerbahçe kalesini yeniden devralıyor. Antrenmanlarda son derece formda gözüken milli file bekçisi, tıkım kaptanlarından birisi olarak arkadaşlarını sürekli motive etmekle de meşgul oldu.