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    Sergen Yalçın, Hatay yolculuğu öncesinde futbolcularını uyardı! Derbiden daha zor olacak

    Bugün sezonun flaş takımlarından Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş galibiyete kilitlendi. Dünkü idman öncesinde futbolcularıyla toplantı yapan teknik direktör Sergen Yalçın uyarılarda bulundu. Başarılı hocanın, "Hatay çok tehlikeli bir takım. Bizim için derbiden daha zor bir maç olacak" ifadesini kullandığı öğrenildi.

    Derbiden daha zor olacak

    Bugün sezonun flaş takımlarından Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş galibiyete kilitlendi. Dünkü idman öncesinde futbolcularıyla toplantı yapan teknik direktör Sergen Yalçın uyarılarda bulundu. Başarılı hocanın, "Hatay çok tehlikeli bir takım. Bizim için derbiden daha zor bir maç olacak" ifadesini kullandığı öğrenildi.

    Orta alanın iki kilit ismi Josef ve Pjanic'in sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olması maçın zorluk derecesini daha da artıracak. Yalçın'ın bu iki yıldızın yerine Atiba ve Salih Uçan'ı 11'de oynatması bekleniyor. Derbide yabancı sınırı nedeniyle kulübede oturan Welinton'un ise bugünkü maçta forma giyeceği ifade ediliyor.

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    Haberler Spor Sergen Yalçın, Hatay yolculuğu öncesinde futbolcularını uyardı! Derbiden daha zor olacak
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