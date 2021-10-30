Fenerbahçe'de Konya’da moral arıyor!

Süper Lig' in 11. haftasında Fenerbahçe bugün 16.00'da son haftaların formda takımlarından Konyaspor'a konuk olacak. Maçı Fırat Aydınus yönetecek. Süper Lig'de son 2 maçını kaybeden Fenerbahçe bu karşılaşmayı kazanarak yeni bir başlangıca imza atmayı hedefliyor. Sarı-Lacivertliler bu maçın hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Pereira yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü ve tektik ağırlıklı olarak gerçekleşti. Bu idmanın ardından Fenerbahçe kafilesi özel uçakla Konya'ya hareket etti. Akşam saatlerinde Konya'ya inen Fenerbahçe kafilesini bir grup taraftar coşkuyla karşıladı. Taraftarlar takımı otele kadar uğurladı.