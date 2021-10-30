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    • Spor
    • 30.10.2021 15:50
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    • 30.10.2021 15:50
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    Beşiktaş Hatayspor maçı canlı izle! BJK Hatayspor maçı canlı yayın hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ligin 10. haftasında derbi maçında Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş bu mücadeleye de kesin zafer parolasıyla çıkacak. Bu kapsamda maçı naklen takip etmek isteyen futbolseverler Beşiktaş Hatayspor maçı canlı izle seçeneği hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, BJK Hatayspor maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    Beşiktaş Hatayspor maçı hangi kanalda?

    11. hafta mücaledesinde Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta derbi maçında Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş bu mücadeleyi de kazanmak istiyor. Siyah-beyazlı takım, 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Beşiktaş Hatayspor maçı canlı izle seçeneği futbolseverler tarafından sık sık araştırılıyor. Peki, BJK Hatayspor maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte bilgiler...

    BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş, 11. haftada Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yöneteceği beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    İşte canlı anlatım takip etme ekranı;

    BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI CANLI ANLATIM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    MAÇIN İLK 11'LERİ

    ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Kamil, Fatih, Samuel, Burak, Ruben, Mehdi, Ayoub,Traore, Saba, Diouf

    BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Necip, Atiba, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

    İki takım arasında geçen sezon Hatay'da yapılan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşmada Beşiktaş rakibine 7-0 üstünlük kurdu.

    DEPLASMANDA TEK GALİBİYETİ VAR

    Bu sezon ligde 4 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi. Dış sahada Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

    Beşiktaş, son iki deplasman maçında ise Altay'a 2-1 ve Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu.

        SON 6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

        Beşiktaş, son 6 maçta savunmada büyük sıkıntı yaşadı. Ligin ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 6 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı. Beşiktaş, söz konusu 6 maçta kalesinde 12 gol gördü.

        MEHMET TOPAL VE HUTCHİNSON DÖNDÜ, DE SOUZA İLE PJANİC SAKAT

        Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Atiba Hutchinson ile Mehmet Topal, takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bu iki oyuncu, karşılaşmada görev alabilecek.

        Sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Miralem Pjanic ve Georges-Kevin N'Koudou kamp kadrosunda yer almadı. Sakatlığı bulunan Miralem Pjanic'in de 11. hafta mücadelesinde oynaması beklenmiyor.
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        Haberler Spor Beşiktaş Hatayspor maçı canlı izle! BJK Hatayspor maçı canlı yayın hangi kanalda?
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