11. hafta mücaledesinde Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta derbi maçında Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş bu mücadeleyi de kazanmak istiyor. Siyah-beyazlı takım, 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Beşiktaş Hatayspor maçı canlı izle seçeneği futbolseverler tarafından sık sık araştırılıyor. Peki, BJK Hatayspor maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte bilgiler...
BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, 11. haftada Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yöneteceği beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İşte canlı anlatım takip etme ekranı;
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MAÇIN İLK 11'LERİ
ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Kamil, Fatih, Samuel, Burak, Ruben, Mehdi, Ayoub,Traore, Saba, Diouf
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Necip, Atiba, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi.
İki takım arasında geçen sezon Hatay'da yapılan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşmada Beşiktaş rakibine 7-0 üstünlük kurdu.
DEPLASMANDA TEK GALİBİYETİ VAR
Bu sezon ligde 4 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi. Dış sahada Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş, son iki deplasman maçında ise Altay'a 2-1 ve Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu.