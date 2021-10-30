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    • Spor
    • 30.10.2021 16:03
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    • 30.10.2021 17:03
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    Altay-Sivasspor canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Altay ile Sivaspor kozlarını paylaşıyor. Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    AA
    CANLI | Altay-Sivasspor

    Süper Lig'in 11. haftasında Altay, sahasında Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Erkan Özdamar yönetiyor.

    ALTAY - SİVASSPOR İLK 11'LER
    ALTAY: Lis, Björkander, Ceyhun, Kappel, Ahmed Rayyan, Bamba, Poko, Pinares, Thiam, İbrahim Öztürk, Cebrail

    SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur, Goutas, Gradel, Kayode, Yatabare, Erdoğan, Azubuike, Hakan Arslan, Fajr, Caner


    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    5. dakikada Ceyhun Gülselam'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ahmed Rayan'ın şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu iki hamlede kontrol etti.

    14. dakikada Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Kappel'in şutunda, top üstten auta gitti.

    17. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin yaptığı ortada kaleci Lis'le karşı karşıya kalan Kayode'nin şutunda kaleciden dönen top Yatabare'nin önüne geldi. Bu oyuncunun şutunda Kayode'nin yüzünden dönen meşin yuvarlakla buluşan Fajr'ın vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

    38. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan Gradel'in yaptığı ortada topa iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

        44. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Altaylı oyuncular, yaptığı baskıyla topu kazandı. Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda meşin yuvarlakla buluşan Bamba'nın vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1.

        Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 sona erdi.



        ALTAYLI İBRAHİM ÖZTÜRK 500. RESMİ MAÇINA ÇIKTI
        Süper Lig ekiplerinden Altay'ın tecrübeli savunma oyuncusu İbrahim Öztürk, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla Türkiye'de lig ve kupalarda 500. maçına çıktı.

        Eski takımı Demir Grup Sivasspor karşısında Süper Lig'de 198. kez forma giyen tecrübeli futbolcu, TFF 1. Lig'de 129, TFF 2. Lig'de 107, TFF 3. Lig'de 16 maçın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda 49, TFF Süper Kupa'da da 1 müsabakaya çıktı.

        Kulüp kariyerinde Avrupa kupası maçları hariç 500. müsabakasını oynayan İbrahim Öztürk, Süper Lig'de Bursaspor'la, 1. Lig'de Sivasspor'la, 2. Lig'de Altay ve Erciyesspor'la ve 3. Lig'de de Karamanspor'la şampiyonluk yaşadı.

        Profesyonel olarak futbola 2002-2003 sezonunda Kayseri Erciyesspor'da başlayan İbrahim Öztürk, Karamanspor, MKE Kırıkkalespor, Altay, Bursaspor ve Sivasspor'da forma giydi. 2017-2018 sezonunda tekrar Altay'a dönen 21 Haziran 1981 doğumlu 40 yaşındaki İbrahim Öztürk, Süper Lig'de en tecrübeli isimler arasında yer alıyor.

        ALTAY - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

        Altay - Sivasspor maçı 30 Ekim Pazar günü saat 16:00'da başlayan karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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