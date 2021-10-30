Altay-Sivasspor canlı anlatım izle

Süper Lig'in 11. haftasında Altay, sahasında Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Erkan Özdamar yönetiyor.
ALTAY - SİVASSPOR İLK 11'LER
ALTAY: Lis, Björkander, Ceyhun, Kappel, Ahmed Rayyan, Bamba, Poko, Pinares, Thiam, İbrahim Öztürk, Cebrail
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur, Goutas, Gradel, Kayode, Yatabare, Erdoğan, Azubuike, Hakan Arslan, Fajr, Caner
İLK YARIDAN DAKİKALAR
5. dakikada Ceyhun Gülselam'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ahmed Rayan'ın şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu iki hamlede kontrol etti.
14. dakikada Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Kappel'in şutunda, top üstten auta gitti.
17. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin yaptığı ortada kaleci Lis'le karşı karşıya kalan Kayode'nin şutunda kaleciden dönen top Yatabare'nin önüne geldi. Bu oyuncunun şutunda Kayode'nin yüzünden dönen meşin yuvarlakla buluşan Fajr'ın vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.
38. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan Gradel'in yaptığı ortada topa iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.