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    Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı oyuncularını bugünkü Rizespor maçı öncesi uyardı

    Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı oyuncularını bugünkü Rizespor maçı öncesi uyardı. Avcı ""Oynamadan bir maçı kazanmak mümkün değil. Sahaya çıkıp en iyi yaptığımız işi yapmalıyız..." dedi. Tecrübeli hoca kritik maç öncesi taraftar desteğine vurgu yaptı.

    En iyisini yapalım
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    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor ile oynayacakları kritik maç öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi.

    Tecrübeli teknik adam, lider konumda bulunan takımının bir rehavete kapılmasını istemiyor. Bu nedenle oyuncularına sık sık uyarılarda bulunan tecrübeli teknik adam şu an ligde son sırada bulunan Çaykur Rizespor'un bir toparlanma sürecinde olduğunu ve buraya kazanmak için geleceklerini de oyuncularına söyledi.

    Avcı, saha içerisinde oyun disiplinine bağlı kalmaları gerektiğini belirterek, "Oynamadan bir maçı kazanmak mümkün değil. Sahaya çıkıp en iyi yaptığımız işi yapmalıyız. Bunu yaparken taraftarımızın desteğine fazlasıyla ihtiyaç duyacağız. Onların itici gücüyle çok daha iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz" dedi.

    Abdullah Avcı, Rizespor maçını kazandıktan sonra rakiplerinin psikolojisinin bozulacağına vurgu yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bizi seven, bize gönül veren taraftarlarımıza yeni bir zafer daha yaşatmalıyız. Onlar herşeyin en iyisini hak ediyor" dedi.

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    Haberler Spor Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı oyuncularını bugünkü Rizespor maçı öncesi uyardı
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