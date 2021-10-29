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    Galatasaray scout ekibinin önerisi sonrası 3 Rumen yıldızı listesine aldı

    Ara transfer bölgesinde kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'da rota yine Romanya'ya döndü. Sarı-Kırmızılılar, Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ın başarılı performansı sonrası, scout ekibinin önerdiği 3 Rumen yıldızı gündemine aldı.

    Rota yine Romanya
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    Ara transfer bölgesinde kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'da rota yine Romanya'ya döndü. Sarı-Kırmızılılar, Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ın başarılı performansı sonrası, scout ekibinin önerdiği 3 Rumen yıldızı gündemine aldı.

    5 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI
    Listenin     ilk sırasında FCSB formasını giyen Florinel Coman yer alıyor. Piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan 23 yaşındaki genç yıldız, 5 kez Romanya Milli Takımı'nda oynadı.

    POPESCU HENÜZ 18 YAŞINDA
    Yine aynı takımdan Octavian Popescu da Galatasaray'ın listesinde yer alıyor. Rumen futbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olan yıldız futbolcu henüz 18 yaşında.
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