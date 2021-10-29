Fenerbahçe ileri 3'lüyü yine değiştiriyor! Valencia-Mesut-Berisha üçlüsü denendi

Süper Lig'de üst üste aldığı 2 yenilgi ile bir anda bocalama dönemine giren Fenerbahçe'de yarın oynanacak Konya maçı büyük önem taşıyor.

Sarı-Lacivertliler bu zorlu maçı kazanarak yeni bir galibiyet serisinin startını vermeyi amaçlıyor. Sezon başından beri ileri üçlüde değişik oyuncular deneyen Pereira'nın Konya maçı için Valenci-Mesut Özil-Berisha üçlüsünü denediği ifade edildi.

Eğer son günde bir karar değişikliğine gitmezse Fenerbahçe'nin Konya deplasmanında ileri üçlüsünü bu isimler oluşturacak.

Pereira'nın bu kez santrfor mevkinde Berisha'yı görevlendireceği Valaencia ile dönüşümlü olarak bu mevkide şans bulacağı ifade ediliyor.

Son maçta etkisiz kalan Rossi ve Pelkas'ın ise Konya maçına kulübede başlaması bekleniyor.