Barcelona'da Koeman'ın yerine Sergi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

İspanyol devi Barcelona, görevden alınan Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlüğe geçici olarak Sergi Barjuan'ı getirdi. İspanyol hoca Barcelona B takımını çalıştırıyordu.
ÖNCELİĞİMİZ İYİ FUTBOL
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe'nin önemli bir rakip olduğunu, onlara saygı duyduklarını belirterek, önceliklerinin iyi futbol ve iyi mücadele olduğunu söyledi.
PAŞA'DA KUTLU DÖNEMİ
Kasımpaşa Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. İstanbul ekibinde Rizespor mağlubiyeti sonrası Cihat Arslan ile yollar ayrılmıştı.