Barcelona'da Koeman'ın yerine Sergi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ARTIK MAÇLAR TAM KAPASİTE

TFF statlarda yüzde yüz seyirci dönemine geçileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "TFF Sağlık Kurulu'nun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, 09.11.2021 tarihinden itibaren oynanacak profesyonel müsabakalarda stadyumlara %100 kapasite ile seyirci alınmasına karar verilmiştir. Yaş ayrımı yapılmaksızın sadece en az iki doz aşı olanlar ya da Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, bir doz aşı olarak aşı takvimini tamamlamış olanlar ile Covid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler maçlara girecektir" denildi. Böylece 21 Kasım'daki G.Saray- F.Bahçe derbisi de tam kapasite olarak oynanacak.