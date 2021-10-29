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    Barcelona'da Koeman'ın yerine Sergi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    İspanyol devi Barcelona, görevden alınan Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlüğe geçici olarak Sergi Barjuan'ı getirdi. İspanyol hoca Barcelona B takımını çalıştırıyordu.

    Koeman’ın yerine Sergi

    İspanyol devi Barcelona, görevden alınan Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlüğe geçici olarak Sergi Barjuan'ı getirdi. İspanyol hoca Barcelona B takımını çalıştırıyordu.

    ÖNCELİĞİMİZ İYİ FUTBOL
    Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe'nin önemli bir rakip olduğunu, onlara saygı duyduklarını belirterek, önceliklerinin iyi futbol ve iyi mücadele olduğunu söyledi.

    PAŞA'DA KUTLU DÖNEMİ
    Kasımpaşa Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. İstanbul ekibinde Rizespor mağlubiyeti sonrası Cihat Arslan ile yollar ayrılmıştı.

        KARADENİZ FIRTINASI'NDA BAKASETAS SEVİNCİ
        Trabzonspor evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Sakatlıkları büyük ölçüde geçen Trondsen ve Bakasetas takımla çalıştı.

        FENER'İ SLOUKAS DEVİRDİ
        THY Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Olympiakos'a 67-65 yenilerek 7. maçta 5. mağlubiyetini yaşadı. İlk yarıyı ev sahibi ekip 45-34 önde kapatırken, 3. çeyrekte fark 13 sayıya kadar çıktı. 16-0'lık bir seriyle geri dönen Fenerbahçe maça ortak oldu. Ancak bitime 2 saniye kala sahneye çıkan Kostas Sloukas attığı basketle Yunan ekibini 67-65'lik galibiyete taşıdı.

        HATAY'A KARŞI YOKLAR LİZBON'DA SAHADALAR
        Ligde yarın oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a Pjanic ve Josef'ten kötü haber geldi. Sakatlıkları bulunan iki yıldız da Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Tedavisi tüm hızıyla süren Josef ve Pjanic'in çarşamba günü Sporting Lizbon karşısında takımdaki yerini alması bekleniyor.

            ATIBA TAKIMA DÖNÜYOR
            Yaşadığı             sakatlık nedeniyle Galatasaray derbisinde kadroda yer alamayan Atiba tamamen iyileşti. Takımla birlikte çalışan Kanadalı yıldız, Hatay'da ilk 11'deki yerini alabilecek.

            BEŞİKTAŞ TAKTİK ÇALIŞTI
            Beşiktaş dün yaptığı çalışmayla Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda taktik çalışma yapıldığı belirtildi. Beşiktaş bugün 16.00'da Hatay'a gidecek.

            KAAN AYHAN'DAN KÖTÜ HABER
            Beşiktaş'ın devre arası için en önemli transfer hedeflerinden biri olan Kaan Ayhan konusunda can sıkıcı gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcu geçtiğimiz gün Sassuolo'nun Juventus'u 2-1 yendiği maçta 90 dakika sahada yer alırken, başarılı performansıyla dikkat çekti. Sassuolo Teknik Direktörü Alessio Dionisi de Kaan için, "Sahanın en iyilerinden birisiydi. Bizim için önemli bir futbolcu" diye konuştu.

                ARTIK MAÇLAR TAM KAPASİTE
                TFF statlarda yüzde yüz seyirci dönemine geçileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "TFF Sağlık Kurulu'nun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, 09.11.2021 tarihinden itibaren oynanacak profesyonel müsabakalarda stadyumlara %100 kapasite ile seyirci alınmasına karar verilmiştir. Yaş ayrımı yapılmaksızın sadece en az iki doz aşı olanlar ya da Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, bir doz aşı olarak aşı takvimini tamamlamış olanlar ile Covid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler maçlara girecektir" denildi. Böylece 21 Kasım'daki G.Saray- F.Bahçe derbisi de tam kapasite olarak oynanacak.

                FENER TEK EKSİKLE ÇALIŞTI
                Fenerbahçe, Konya maçının hazırlıklarını dün sabah saatlerinde yaptığı antrerman ile sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından idman dar alanda yapılan çift kale maçla devam etti. Serdar Aziz takımdan ayrı çalıştı.

                FENERBAHÇE OSAYİ'Yİ BEKLİYOR
                3 maç ceza alan ve Alanya maçında oynamayan Osayi'nin kıymeti yokluğunda anlaşıldı. Nijerya asıllı kanat oyuncusunun yokluğunda hücumda sıkıntı yaşandı.

                    BU RÖPORTAJI KAÇIRMAYIN!
                    Eski yönetici Mahmut Uslu önceki gün Ali Koç hakkında sert açıklamalar yapmıştı. Dün kulüpten ironik bir şekilde, "Mahmut Uslu'nun yönetim kurulumuza tavsiyelerini paylaştığı olağanüstü röportajı sakın kaçırmayın" açıklaması geldi.

                    KONYA-F.BAHÇE MAÇINI AYDINUS YÖNETECEK
                    Süper Lig'de11. hafta maçlarını ynetecek hakemler belli oldu. Bugünkü Trabzon-Rize maçını Halil Umut Meler yönetecek. Yarın oynanacak Konya-F. Bahçe maçında ise Fırat Aydınus görev yapacak.

                    ANTALYA ÇOK FARKLI
                    Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Süper Lig temsilcisi Antalyaspor, A Spor'dan canlı olarak yayınlanan maçta Diyarbekirspor'u evinde 5-0 yenmeyi başardı. Kırmızı-Beyazlılar bu galibiyetle adını 4. tura yazdırdı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri Ghacha, Milosevic, Gökdeniz Bayrakdar (2) ve Mukairu kaydetti. Dün alınan diğer skorlar şöyle: Ümraniyespor- Kahramanmaraşspor: 3-1, Altınordu-Tepecikspor: 5-3, Tuzlaspor-68 Aksaray Belediye: 0-1, Gençlerbirliği- Pendikspor: 3-1, Sakaryaspor- Karaköprü Belediye: 2-1, Adana Demir-Niğde: 3-0

                        GAZİANTEP'E YİNE 2 FORVET
                        Cimbom ligde pazar günü oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Fatih Terim'in zorlu karşılaşma öncesi idmanlarda yeniden çift forvetli sistemi tercih ettiği öğrenildi. Sarı- Kırmızılılar, Konyaspor önünde de sahaya iki forvetle çıkmış, maçı 1-0 kazanmasına rağmen çok zorlanmıştı. Terim'in ileri uçta Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'i oynatması bekleniyor.

                        SACHA BOEY YİNE YOK
                        Marsilya maçında sakatlanan ve uzun süredir formasından uzak kalan Sacha Boey'den yine iyi haber gelmedi. Fransız yıldızın Gaziantep FK karşılaşmasına da kadroda olamayacağı ifade ediliyor.
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                        Teröre tezkere darbesi! İnlerinde yok edildiler
                        Haberler Spor Barcelona'da Koeman'ın yerine Sergi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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