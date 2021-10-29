Avrupa'da en fazla teknik direktör değiştiren ligler belli oldu: Süper Lig Avrupa'nın zirvesinde!

10 haftada 10 teknik direktörün değiştiği Türkiye Süper Ligi'ni 13 haftada yine 10 teknik direktörün değiştiği Sırbistan Ligi takip ediyor. 5 büyük Avrupa Ligi'nin içinde bulunmadığı listede Romanya 8, Bulgaristan 7, Rusya 5, Karadağ 5, Ukrayna 4 ve Bosna Hersek Ligi 4 teknik direktör değiştirerek Avrupa''nın bu istatistiklerinde üst sırada yer alıyor.
TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞMEDEN VE DEĞİŞTİKTEN SONRA TAKIMLARIN SIRALAMALARI
Ligdeki ilk hafta maçları bitmeden ilk teknik direktör ayrılığı Kasımpaşa'da yaşanmıştı.
KASIMPAŞA
Kasımpaşa'nın başında olan Şenol Can 15 Ağustos'ta takımından ayrıldı. Şenol Can ayrılmadan önce Ligde 11.sırada olan Kasımpaşa 10.hafta itibariyle 19.sırada bulunuyor.
YUKATEL KAYSERİSPOR
Ligde ikinci teknik direktör değişimi Yukatel Kayserispor cephesinde yaşandı.
Teknik Direktör Yalçın Koşukavak , Altay ile deplasmanda alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından takımla anlaşarak yollarını ayırdı. Yalçın Koşukavak takımdan ayrılmadan önce Kayserispor 19.sıradaydı, 10.hafta itibariyle 15.sırada yer alıyor.