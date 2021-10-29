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    • Spor
    • 29.10.2021 11:55
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    • 29.10.2021 11:55
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    Avrupa'da en fazla teknik direktör değiştiren ligler belli oldu: Süper Lig Avrupa'nın zirvesinde!

    Avrupa futbol liglerinin başlamasıyla kötü sonuçlar alan takımlarda ilk ceza teknik direktörlere kesilirken zirveyi Türkiye Süper Lig aldı. Henüz 10. haftanın oynandığı Süper Lig'de takımlar 10 teknik direktör değiştirdi.

    Süper Lig Avrupa’nın zirvesinde!

    10 haftada 10 teknik direktörün değiştiği Türkiye Süper Ligi'ni 13 haftada yine 10 teknik direktörün değiştiği Sırbistan Ligi takip ediyor. 5 büyük Avrupa Ligi'nin içinde bulunmadığı listede Romanya 8, Bulgaristan 7, Rusya 5, Karadağ 5, Ukrayna 4 ve Bosna Hersek Ligi 4 teknik direktör değiştirerek Avrupa''nın bu istatistiklerinde üst sırada yer alıyor.



    TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞMEDEN VE DEĞİŞTİKTEN SONRA TAKIMLARIN SIRALAMALARI
    Ligdeki ilk hafta maçları bitmeden ilk teknik direktör ayrılığı Kasımpaşa'da yaşanmıştı.


    KASIMPAŞA
    Kasımpaşa'nın başında olan Şenol Can 15 Ağustos'ta takımından ayrıldı. Şenol Can ayrılmadan önce Ligde 11.sırada olan Kasımpaşa 10.hafta itibariyle 19.sırada bulunuyor.

    YUKATEL KAYSERİSPOR
    Ligde ikinci teknik direktör değişimi Yukatel Kayserispor cephesinde yaşandı.

    Teknik Direktör Yalçın Koşukavak , Altay ile deplasmanda alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından takımla anlaşarak yollarını ayırdı. Yalçın Koşukavak takımdan ayrılmadan önce Kayserispor 19.sıradaydı, 10.hafta itibariyle 15.sırada yer alıyor.


        ADANA DEMİRSPOR
        Lige yıldız transferler ve iddialı bir kadroyla giren Adana Demirspor, Samet Aybaba yönetminde aldığı arka arkaya kötü sonuçlar nedeniyle ligin 3.haftasında tecrübeli tenik direktör ile yollarını ayırdı. 3. Haftada Samet Aybaba yönetiminde 15.sırada olan Adana Demirspor 10.hafta itibariyle 10.sırada bulunuyor.

        GÖZTEPE
        Süper Lig'de henüz 3. hafta tamamlanmadan 4. teknik direktör değişikliği Göztepe'de yaşandı. Tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman'ın 14.sırada bıraktığı Göztepe Nestor El Maestro'nun gelmesiyle 18.sırada bulunuyor.



        ALANYASPOR
        Yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan'la yollarını ayırma kararı aldı.
        Süper Lig'de 4.haftada, 5. Teknik direktör değişikliği yaşandı. Çağdaş Atan'ın 13. Sırada bıraktığı Alanyaspor'da Bülent Korkmaz göreve geldi. İyi bir çıkış yakalayan Alanyaspor 10.hafta itibariyle 5.sırada bulunuyor.

            ÇAYKUR RİZESPOR
            Lige Bülent Uygun ile başlayan Çaykur Rizespor arka arkaya aldığı kötü sonuçlardan sonra takımı Hamza Hamzaoğlu'na devretti. Bülent Uygun'un 20.sırada bıraktığı Rizespor, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde hala 20.sırada.


            MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
            Okan Buruk'un ardından 1 Şubat 2021'de Medipol Başakşehir teknik direktörlüğüne getirilen Aykut Kocaman 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli teknik adam, 8 ay görevde kalabildi.

            8. Haftada görevinden istifa eden Aykut Kocaman'ın takımı 15.sıradaydı. Emre Belözoğlu'nun takıma gelmesiyle yükselişe geçen Başakşehir 11.sırada bulunuyor.

            ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
            Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor'a 2-0 kaybeden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz ile yollar ayrıldı. 17.sırada bıraktığı Malatyaspor'un başına geçen Marius Sumudica takımını 13.sıraya yükseltti.


                ANTALYASPOR
                Süper Lig'deki 9.ayrılık Antalyaspor'da yaşandı. Antalyaspor'daki Ersun Yanal dönemi, 327 gün sürdü. Ersun Yanal'ın ayrılığından sonra takımın başına teknik sorumlu olarak 'oyuncu' Nuri Şahin geçti. Ersun Yanal'ın 13.sırada bıraktığı Antalyaspor şuanda 17.sırada.



                KASIMPAŞA
                Ligin ilk haftasında görevinden ayrılan Şenol Can'ın yerine geçen Cihat Arslan, ligin 10.haftasında görevinden ayrıldı. NTV'de yer alan habere göre, Şenol Can'ın 11.sırada bıraktığı Kasımpaşa'yı devralan Cihat Arslan 10. Hafta itibariyle Kasımpaşa 19.sırada bırakarak görevinden ayrıldı.

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                Haberler Spor Avrupa'da en fazla teknik direktör değiştiren ligler belli oldu: Süper Lig Avrupa'nın zirvesinde!
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