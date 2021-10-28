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    • Spor
    • 28.10.2021 12:42
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    • 28.10.2021 12:42
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    Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu! İşte yeni MHK'nın ilk atamaları

    Son dakika haberine göre Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu. Böylece MHK, yeni başkanı Ferhat Gündoğdu yönetiminde ilk atamalarını yapmış oldu. MHK tarafından yapılan atamalara göre Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçına Halil Umut Meler, Atakaş Hatayspor - Beşiktaş maçına Cüneyt Çakır, Konyaspor - Fenerbahçe maçına Fırat Aydınus, Galatasaray - Gaziantep FK maçına ise Yaşar Kemal Uğurlu atandı.

    Süper Lig’de 11. haftanın hakemleri belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 11'inci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

    29 Ekim Cuma
    20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

    30 Ekim Cumartesi
    13.30 Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
    16.00 Altay - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar
    16.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
    19.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

    31 Ekim Pazar
    13.30 Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
    16.00 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan
    19.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

    1 Kasım Pazartesi
    20.00 GZT Giresunspor - Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa
    20.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

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