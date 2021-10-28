CANLI YAYIN | Ümraniyespor - Kahramanmaraşspor maçı A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Ümraniyespor ile Kahramanmaraşspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli müsabakanın gününü ve yayıncısını merak ediyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Ümraniyespor - Kahramanmaraşspor maçı, 28 Ekim Perşembe günü oynanacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...

ÜMRANİYESPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI 11'LERİ

Ümraniyespor: Mustafa Eser, Y.Emre Mertoğlu, O. Kehinde, Orkun Özdemir, Emre Nefis, Yiğithan Güveli, Mrsic, Kartal, Muammer, Tahsin, Faruk

Kahramanmaraşspor: Deniz, Özcan, Ramazan, Eniz, Birkan, Deniz, Emre, İbrahim, Alican, İshak, Celil

ÜMRANİYESPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Kahramanmaraşspor maçı 28 Ekim Perşembe günü günü 13:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.