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    • Spor
    • 28.10.2021 13:01
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    • 28.10.2021 13:01
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    CANLI YAYIN | Ümraniyespor - Kahramanmaraşspor maçı A Spor canlı izle

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı A Spor'da kesintisiz olarak devam ediyor. İstanbul temsilcisi Ümraniyespor evinde Kahramanmaraşspor'u ağırlıyor. Saat 13.00'te başlayan karşılaşma A Spor ekranlarında naklen canlı şekilde yayınlanıyor. Maçın canlı yayınını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz...

    CANLI | Ümraniyespor - Kahramanmaraşspor

    Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Ümraniyespor ile Kahramanmaraşspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli müsabakanın gününü ve yayıncısını merak ediyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Ümraniyespor - Kahramanmaraşspor maçı, 28 Ekim Perşembe günü oynanacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...

    ÜMRANİYESPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI 11'LERİ
    Ümraniyespor:     Mustafa Eser, Y.Emre Mertoğlu, O. Kehinde, Orkun Özdemir, Emre Nefis, Yiğithan Güveli, Mrsic, Kartal, Muammer, Tahsin, Faruk
    Kahramanmaraşspor: Deniz, Özcan, Ramazan, Eniz, Birkan, Deniz, Emre, İbrahim, Alican, İshak, Celil

    ÜMRANİYESPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
    Ümraniyespor - Kahramanmaraşspor maçı 28 Ekim Perşembe günü günü 13:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

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