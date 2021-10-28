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    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Türk futbolunu zirveye taşıyacağız

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Hedefimiz, Türk Futbolunu bütün parametrelerde zirveye taşımaktır” diye konuştu. Kasapoğlu, "Her daim el ele vererek, ortak ve akıllıca hareket ederek hayallerimizi bir bir gerçeğe dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

    Türk futbolunu zirveye taşıyacağız

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda çok özel açıklamalar yaptı.

    Bakan Kasapoğlu, "Hedefimiz, Türk futbolunu bütün parametrelerde zirveye taşımaktır. Hepimiz, bütün paydaşlarla birlikte bir ekosistemin parçasıyız" dedi.



    PAYDAŞLARIMIZLA KAYNAŞACAĞIZ
    Kasapoğlu, "Paydaşlarımızla, federasyonumuzla, spor kulüplerimizle, spor medyamızla her daim el ele vererek, ortak ve akıllıca hareket ederek hayallerimizi bir bir gerçeğe dönüştüreceğiz" diye konuştu.

    POTANSİYELİMİZ ÇOK YÜKSEK
    Okullara, belediyelere ve kulüplere destek verdiklerini belirten Kasapoğlu, "Türkiye genç nüfusuyla, yetenekli gençleriyle, altyapısıyla ve futbola olan tutkusuyla potansiyeli çok yüksek bir ülke" dedi.



    SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ!
    Kasapoğlu, "Sporcu yetiştirmede sürdürülebilirlik... Sportif yatırımlarda, finansal konularda sahada oynanan oyunlarda sürdürülebilirlikten asla ama asla geri durmamalıyız" ifadelerini kullandı.



        6 PUANI ALMALIYIZ!
        Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz, Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Öncelikle kendimize bakmalıyız ve o 6 puanı almalıyız. Eğer Hollanda ya da başka bir takımda bize kapıyı aralarsa oradan geçmeliyiz. Eğer böyle bir iş yapıyorsanız ve üzerinizde baskı olmadığını hissediyorsanız bu iş için yanlış kişisinizdir" dedi.



        TURKUVAZ MEDYA'DA GURUR TABLOSU
        TUrkuvaz Medya'nın düzenlediği forumda Ampute Milli Takımımız'da ödülünü aldı... Ülkemize büyük bir sevinç yaşatarak Avrupa şampiyonluğu kazanan oyuncular bir hayli mutluydu.

        Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz da ödül aldı...



        SÜRMENELİ VE GAZOZ'A ANLAMLI ÖDÜL
        ÖDÜL töreninde, Tokyo Olimpiyatları'nda kazandıkları altın madalyalarla Türkiye'nin gurur kaynağı olan Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli'ye 'Bayrağımızı Dalgalandıranlar" ödülü verildi.

        ÖMER ERDOĞAN ÖDÜLÜ KAPTI
        Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da Fotomaç gazetesi tarafından düzenlenen "Süper Lig'in En İyileri" ödül töreninde onurlandırılan isimlerdendi. Hatayspor ile iki sezondur başarılı işlere imza atan tecrübeli teknik adam, "Türk futbolunda fark yaratan teknik direktör" ödülünü aldı.

        TOPLAMDA 16 ÖDÜL VERDİLER
        Turkuvaz Medya spor yazarları ve yöneticilerinden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmelerle 'Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde 'Özel Ödül' ve 'Sezonun Oscarları' ve 'Süper Lig'in En İyileri' kategorilerinde toplam 16 ödül sahiplerini buldu.



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        Haberler Spor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Türk futbolunu zirveye taşıyacağız
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