Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Türk futbolunu zirveye taşıyacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda çok özel açıklamalar yaptı.
Bakan Kasapoğlu, "Hedefimiz, Türk futbolunu bütün parametrelerde zirveye taşımaktır. Hepimiz, bütün paydaşlarla birlikte bir ekosistemin parçasıyız" dedi.
PAYDAŞLARIMIZLA KAYNAŞACAĞIZ
Kasapoğlu, "Paydaşlarımızla, federasyonumuzla, spor kulüplerimizle, spor medyamızla her daim el ele vererek, ortak ve akıllıca hareket ederek hayallerimizi bir bir gerçeğe dönüştüreceğiz" diye konuştu.
POTANSİYELİMİZ ÇOK YÜKSEK
Okullara, belediyelere ve kulüplere destek verdiklerini belirten Kasapoğlu, "Türkiye genç nüfusuyla, yetenekli gençleriyle, altyapısıyla ve futbola olan tutkusuyla potansiyeli çok yüksek bir ülke" dedi.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ!
Kasapoğlu, "Sporcu yetiştirmede sürdürülebilirlik... Sportif yatırımlarda, finansal konularda sahada oynanan oyunlarda sürdürülebilirlikten asla ama asla geri durmamalıyız" ifadelerini kullandı.