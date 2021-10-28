Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Türk futbolunu zirveye taşıyacağız





6 PUANI ALMALIYIZ!

Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz, Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Öncelikle kendimize bakmalıyız ve o 6 puanı almalıyız. Eğer Hollanda ya da başka bir takımda bize kapıyı aralarsa oradan geçmeliyiz. Eğer böyle bir iş yapıyorsanız ve üzerinizde baskı olmadığını hissediyorsanız bu iş için yanlış kişisinizdir" dedi.







TURKUVAZ MEDYA'DA GURUR TABLOSU

TUrkuvaz Medya'nın düzenlediği forumda Ampute Milli Takımımız'da ödülünü aldı... Ülkemize büyük bir sevinç yaşatarak Avrupa şampiyonluğu kazanan oyuncular bir hayli mutluydu.



Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz da ödül aldı...







SÜRMENELİ VE GAZOZ'A ANLAMLI ÖDÜL

ÖDÜL töreninde, Tokyo Olimpiyatları'nda kazandıkları altın madalyalarla Türkiye'nin gurur kaynağı olan Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli'ye 'Bayrağımızı Dalgalandıranlar" ödülü verildi.



ÖMER ERDOĞAN ÖDÜLÜ KAPTI

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da Fotomaç gazetesi tarafından düzenlenen "Süper Lig'in En İyileri" ödül töreninde onurlandırılan isimlerdendi. Hatayspor ile iki sezondur başarılı işlere imza atan tecrübeli teknik adam, "Türk futbolunda fark yaratan teknik direktör" ödülünü aldı.



TOPLAMDA 16 ÖDÜL VERDİLER

Turkuvaz Medya spor yazarları ve yöneticilerinden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmelerle 'Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde 'Özel Ödül' ve 'Sezonun Oscarları' ve 'Süper Lig'in En İyileri' kategorilerinde toplam 16 ödül sahiplerini buldu.