Sporun kalbi Turkuvaz Medya’da atıyor

SEZONA DAMGA VURANLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK

UFEF'IN ardından Türkiye'nin en çok okunan spor gazetesi FotoMaç tarafından düzenlenen "Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni" başlayacak. '2020-2021 Sezonu Süper Lig'in En İyileri', 'Sezonun Oscarları' ve 'Özel Ödül' olarak üç ayrı kategoride ödüller verilecek. 'Sezonun Oscarları' kategorisinde Yılın Takımı, Yılın Teknik Direktörü, Yılın Kulüp Başkanı ödüllerini alacak. 'Süper Lig'in En İyileri Ödülleri' ise Türk Futbolunda Fark Yaratan Teknik Direktör, Yılın Orta Saha Oyuncusu, Forveti, Kalecisi, En Değerli Türk Futbolcusu, En Değerli Yabancı Futbolcusu, Savunma Oyuncusu, Yılın Jokeri, Kanat Oyuncusu başlıkları altında takdim edilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN