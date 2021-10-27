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    • Spor
    • 27.10.2021 09:48
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    • 27.10.2021 09:48
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    Sporun kalbi Turkuvaz Medya'da atıyor

    Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen ve artık gelenekselleşen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun (UFEF) 4.'sü bugün yapılıyor. Organizasyon Turkuvaz Medya'nın merkez binasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun katılımlarıyla düzenleniyor.

    Sporun kalbi Turkuvaz Medya’da atıyor

    Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH tarafından düzenlenen ve artık gelenekselleşen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun (UFEF) 4.'sü bugün gerçekleşecek.

    Organizasyona Turkuvaz Medya'nın Alibeyköy'deki merkez binası ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek organizasyon saat 09.15'te başladı.

    STEFAN KUNTZ DA BİZİMLE OLACAK
    Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 'Futbol Ekonomisinde Son Durum' özel oturumunda SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen'in sorularını yanıtlayacak. Süper Lig'de yer alan 20 kulüp adına Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın konuğu olacak ve 'Süper Lig'in Finansal Z Raporu' çıkarılacak. Toplantıya Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da katılacak.

    ÖDÜL TÖRENİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜN BOYU CANLI YAYIN
        Saat 09.15'te başlayan tören Ufef.org, Sabah TV, Fotomaç TV ve Fotomaç, Sabah Gazetesi ile A Spor Youtube kanallarından da canlı olarak izlenebilecek.

        SEZONA DAMGA VURANLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK
        UFEF'IN ardından Türkiye'nin en çok okunan spor gazetesi FotoMaç tarafından düzenlenen "Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni" başlayacak. '2020-2021 Sezonu Süper Lig'in En İyileri', 'Sezonun Oscarları' ve 'Özel Ödül' olarak üç ayrı kategoride ödüller verilecek. 'Sezonun Oscarları' kategorisinde Yılın Takımı, Yılın Teknik Direktörü, Yılın Kulüp Başkanı ödüllerini alacak. 'Süper Lig'in En İyileri Ödülleri' ise Türk Futbolunda Fark Yaratan Teknik Direktör, Yılın Orta Saha Oyuncusu, Forveti, Kalecisi, En Değerli Türk Futbolcusu, En Değerli Yabancı Futbolcusu, Savunma Oyuncusu, Yılın Jokeri, Kanat Oyuncusu başlıkları altında takdim edilecek.

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