Sporun kalbi Turkuvaz Medya’da atıyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH tarafından düzenlenen ve artık gelenekselleşen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun (UFEF) 4.'sü bugün gerçekleşecek.
Organizasyona Turkuvaz Medya'nın Alibeyköy'deki merkez binası ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek organizasyon saat 09.15'te başladı.
STEFAN KUNTZ DA BİZİMLE OLACAK
Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 'Futbol Ekonomisinde Son Durum' özel oturumunda SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen'in sorularını yanıtlayacak. Süper Lig'de yer alan 20 kulüp adına Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın konuğu olacak ve 'Süper Lig'in Finansal Z Raporu' çıkarılacak. Toplantıya Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da katılacak.