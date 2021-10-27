MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Hakem Ferhat Gündoğdu hangi takımı tutuyor? sorularının yanıtları son dakika yoğun olarak araştırılıyor. TFF, MHK'nın yeni başkanının Ferhat Gündoğdu olduğunu duyurdu. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini öğrenenler yeni başkanın tuttuğu takımıi, memleketi gibi bilgileri öğrenmek istiyor. İşte yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında detaylar...
MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDA?
Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu "klasmon üst gözlemciliği" görevini yürütmüştür. Gündoğdu'nun asıl mesleği doktorluktur. Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer almaktadır.
Aynı zamanda Türk Eğitim Derneği 8(TED Koleji) şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Asker kökenli isimlerden biridir. Kara Harp okulunu 1991 yılında bitirmiştir. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. Atatürk Üniversitesi'nde ise masterını yapmıştır.
Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulunmuştur.
BAŞKAN VE ÜYELER BELİRLENDİ!
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.
Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:
BAŞKAN
Ferhat Gündoğdu
ÜYELER
Yunus Yıldırım
Ahmet Şahin
Sebahattin Şahin
Hakan Sivriservi
Kamil Abitoğlu
Nihat Mızrak
Hikmet Öksüzoğlu
Serdar Çakıroğlu