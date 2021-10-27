MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Hakem Ferhat Gündoğdu hangi takımı tutuyor? sorularının yanıtları son dakika yoğun olarak araştırılıyor. TFF, MHK'nın yeni başkanının Ferhat Gündoğdu olduğunu duyurdu. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini öğrenenler yeni başkanın tuttuğu takımıi, memleketi gibi bilgileri öğrenmek istiyor. İşte yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında detaylar...