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    Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya son saniye basketiyle 76-74 mağlup oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    THY Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya’nın Barcelona takımına son saniye basketiyle 76-74 mağlup oldu. İlk yarıda daha etkili olan Barcelona devreyi 35-29 önde kapattı. Maçın ikinci yarısı büyük heyecana sahne olurken karşılaşmayı Barcelona, Mirotic’in son saniye sayısıyla 76-74 kazandı. Fenerbahçe’de Vesely 24 sayıyla oynasa da takımının mağlubiyetine engel olamadı.

    Fener’e son saniye şoku

    THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya'nın Barcelona takımına son saniye basketiyle 76-74 mağlup oldu. İlk yarıda daha etkili olan Barcelona devreyi 35-29 önde kapattı. Maçın ikinci yarısı büyük heyecana sahne olurken karşılaşmayı Barcelona, Mirotic'in son saniye sayısıyla 76-74 kazandı. Fenerbahçe'de Vesely 24 sayıyla oynasa da takımının mağlubiyetine engel olamadı.

    BAŞKAN ALİ KOÇ TARAFTARLA TARTIŞTI
    Fenerbahçe'nin     Barcelona ile oyandığı maçı Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da salonda izledi. Koç karşılaşmanın bitiminde bir taraftarla kısa süreli bir tartışma yaşadı. Başkan Koç'un kendisine yönelik tepkiler sonrası taraftarla gerginlik yaşadığı öğrenildi.

    TRABZON'DA 2 SAKATLIK
    Trabzonspor     Rize maçının hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda Djaniny'nin arka adalesinden, Denswil'in ise dizinden sakatlık yaşadığı bildirildi.

        FENERBAHÇE YİNE PFDK'LIK OLDU
        Fenerbahçe, Alanya maçındaki kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevkedildi. Ceza verililip verilmeyeceği yarın belli olacak.

        MORUTAN 90'I GÖREMİYOR!
        Derbideki         performansı hayal kırıklığı yaratan Olimpiu Morutan'ın "90 dakika" hasreti sürüyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Rumen yıldız bu karşılaşmaların hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamadı. Terim, Beşiktaş önünde de Morutan'ı 64'te oyundan aldı.

        IVAN İÇİN TEKLİF VAR
        İsmi         bir süredir Galatasaray ile anılan Universitatea Craiova'lı Anrei Ivan'la alakalı açıklama geldi. Rumen ekibinin teknik direktörü Laurentiu Reghecampf, "Kesinlikle teklifler var. Onu uzun süre kulüpte tutamayacağımızı biliyoruz. Ocak ayında gidebilir" ifadesini kullandı.

            RIZA ÇALIMBAY TEPKİLİ
            Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, hakemlerin daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, "Kazanacağım maçı hakem hataları nedeniyle berabere bitirdik" dedi.

            BURSA AVRUPA'DA GALİP
            Frutti Extra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 2. maçında Umana Reyer'i deplasmanda 70-62 mağlup etti. Tofaş ise deplasmanda Strasbourg'u 76-74 yendi.

            BEŞİKTAŞ'TA PAROLA 6 KASIM'DA ZİRVE
            Galatasaray galibiyeti ile moral bulan Beşiktaş gözünü zirveye dikti. Siyaüh-Beyazlı ekibin Teknik Direktörü Sergen Yalçın Hatay ve Trabzon'u yenmeleri halinde 6 Kasım tarihinde ligin zirvesine çıkabileceklerine inanıyor. Siyah-Beyazlı ekibin teknik patronu Sergen Yalçın sakat oyuncuların birer birer dönmesinin arrdından takımın eski havasına yaklaşmasından da son derece memnun.

                ANKARAGÜCÜ GÜLE OYNAYA
                Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Spor Toto 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, A Spor'dan yayınlanan maçta TFF 2. Lig'de mücadele eden Somaspor'u 2-0 yenerek 4. tura yükseldi. Maç boyunca rakibinden üstün bir oyun ortaya koyan Ankaragücü 13. dakikada Owusu'nun golüyle öne geçti. Ankaragücü 54'te Nadir Çiftçi'nin penaltı golü ile maçı 2-0 kazandı. Diğer maçlar: Boluspor-Çarşambaspor: 1-0, Akhisarspor-Bergama Bld: 4-2, Amed- Tarsus İY: 3-2, Eyüpspor-Bucaspor 1928: 2-0, Altay-Derince: 5-1, Samsun-Konya1922: 2-1, Adanaspor-Adıyaman: 2-0.

                A SPOR'DA KUPA ŞÖLENİ SÜRÜYOR
                Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda bugün 26 maç var. Kocaeli- Bayburt, Erzurum-Nazilli, Bursa-Ciyhan ve Kayseri-Hopa maçları A Spor'dan canlı yayınlanacak.

                GÖRÜŞMELER START ALIYOR
                Fenerbahçe yönetimi sezonun yıldızlarından biri olan Ferdi Kadıoğlu ile yeni sözleşme görüşmelerine başlıyor. Sarı-Lacivertliler'in kasım ayı başında genç yıldızın menajeriyle masaya oturacağı ve 4 yıllık yeni sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi.

                    BURAK İÇİN FLAŞ İDDİA
                    Bursaspor'dan büyük ümitlerle transfer edilmesine rağmen henüz forma şansı bulamayan Burak Kapacak için şok bir iddia ortaya atıldı. Pereira'nın şu ana kadar gözüne girmeyi başaramayan genç yıldızın tecrübe kazanması için devre arasında bir Süper Lig kulübüne kiralanacağı belirtildi.
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                    İstanbul’da hareketli anlar! Helikopterler havalandı
                    Haberler Spor Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya son saniye basketiyle 76-74 mağlup oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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