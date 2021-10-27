Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya son saniye basketiyle 76-74 mağlup oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya'nın Barcelona takımına son saniye basketiyle 76-74 mağlup oldu. İlk yarıda daha etkili olan Barcelona devreyi 35-29 önde kapattı. Maçın ikinci yarısı büyük heyecana sahne olurken karşılaşmayı Barcelona, Mirotic'in son saniye sayısıyla 76-74 kazandı. Fenerbahçe'de Vesely 24 sayıyla oynasa da takımının mağlubiyetine engel olamadı.
BAŞKAN ALİ KOÇ TARAFTARLA TARTIŞTI
Fenerbahçe'nin Barcelona ile oyandığı maçı Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da salonda izledi. Koç karşılaşmanın bitiminde bir taraftarla kısa süreli bir tartışma yaşadı. Başkan Koç'un kendisine yönelik tepkiler sonrası taraftarla gerginlik yaşadığı öğrenildi.