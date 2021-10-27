Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya son saniye basketiyle 76-74 mağlup oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

BURAK İÇİN FLAŞ İDDİA

Bursaspor'dan büyük ümitlerle transfer edilmesine rağmen henüz forma şansı bulamayan Burak Kapacak için şok bir iddia ortaya atıldı. Pereira'nın şu ana kadar gözüne girmeyi başaramayan genç yıldızın tecrübe kazanması için devre arasında bir Süper Lig kulübüne kiralanacağı belirtildi.