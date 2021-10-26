Trabzonspor-Çaykur Rize maçı öncesi dostluk mesajları! 2 şehir ayrı düşünülemez

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında cuma günü oynanacak olan karşılaşma öncesi her iki takımda da görev alan Abdullah Avcı, Futbol Departman Sorumlusu Turgut Kural ve Altyapı Koordinatör Yardımcısı Metin Bak, TSYD Trabzon Dergisi'ne özel açıklamalarda bulundular.

AYNI ANDA RİZESPOR'DA OYNADILAR

1986 yazında Rizespor'a transfer olan Avcı, "Gelmeden evvel Metin ve Turgut'un isimlerini biliyordum. Bana, 'Merak etme biri sağ açık, biri sol açık leblebi gibi orta yapıyorlar' dediler" ifadesini kullandı.

KÜÇÜK KÜSKÜNLÜKLER GERİDE KALDI

Avcı şu ifadeleri kullandı: Belki araya küçük küskünlükler girmiştir, ki bu zaten çok doğal, ama sonrasında ne olursa olsun hep beraber hareket etmişlerdir. Bu iki şehir ayrı düşünülebilir mi?"

SÖZÜMÜ TUTTUM RİZE'YE GİTTİM

Metin Bak "Daha fazla veren kulüpler de oldu ama ben söz verdiğim Rizespor'a gittim" derken, Turgut Kural, "6 yıl Rize forması giydim. Rizeli'nin burnu kanasa önce Trabzonlu üzülür" ifadesini kullandı.