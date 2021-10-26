Siyah-Beyazlılar Dolmabahçe’de Galatasaray’ı üst üste 5. kez mağlup etti!

Derbide zafer Beşiktaş'ın... Siyah-Beyazlılar ezeli rakibini Vodafone Park'ta 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında çok kritik bir galibiyet aldı, Aslan ise ağır yaralandı. 10. dakikada Miralem Pjanic'in sağdan kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak auta çıktı.

CİCALDAU ÇOK ETKİLİ VURDU

35. dakikada Galatasaray üstünlük golünü buldu. Kerem'in pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Alexandru Cicaldau, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

LARİN İKİNCİ KEZ SAHNEDE

39. dakikada Umut'un ortasına altı pasta Muslera'dan önce vuran Larin skoru 1-1 yaptı. İlk yarı 1-1 tamamlandı. 65'te yine Larin sahneye çıktı ve Beşiktaş 2-1 öne geçti.

KADER ADAMI KALECİ ERSİN

66'da Halil'in etkili vuruşu direği yaladı. 79'da Galatasaray penaltı kazandı. Mohamed'in penaltısını Ersin kurtardı. Kalan dakikalarda skoru koruyan Kartal galibiyete uzandı: 2-1.

9 YIL SONRA İLK KEZ!

Attığı gollerle Galatasaray'ı yıkan ve Beşiktaş'a 3 puan kazandıran Larin 9 yıl sonra bir ilki başardı. Kanadalı forvet Filip Holosko'dan sonra Sarı-Kırmızılı takıma 1 maçta 2 gol atan ilk isim oldu.

TERİM'E KARŞI EZİCİ ÜSTÜNLÜK

Beşiktaş'a konuk olduğu son 4 Süper Lig maçından mağlup ayrılan Fatih Terim, kariyerinde ilk kez bir rakibinden üst üste 4 dış saha yenilgisi aldı. Sergen Yalçın, Beşiktaş tarihinde Galatasaray'ı konuk ettiği ilk iki Süper Lig maçından galip ayrılan ilk teknik direktör oldu. Siyah- Beyazlılar, derbi galibiyetiyle zirve yarışında iddiasını artırdı.

DERBİDE 3 KRİTİK POZİSYON

28'de Alex Texeira, Marcao ve Nelsson ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı itirazında bulunurken yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR hakemi Mete Kalkavan bir uyarıda bulunmadı. 58'de Larin topa vuracakken Marcao müdahalede bulundu. Kartal bu pozisyonda da penaltı bekledi. 78'de Kerem'in şutunda top Vida'nın eline çarptı. Aydınus direkt penaltı noktasını gösterdi.

KAOSA HİÇ GEREK YOK!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Sadece başarıya endeksli bir camia olmamalıyız. Bu işin birçok boyutu var. Taraftarımız rahat olsun. Sakin olalım. Biz şampiyon olmak için her şeyi yapıyoruz. Bizim sezon sezon sonuna kadar desteğe ihtiyacımız var" dedi.

MOHAMED İSTEDİ TERİM 'ATSIN' DEDİ

Galatasaray maç 2-1'ken en kritik anda penaltı kazandı. Takımın penaltıcısı normalde Cicaldau'ydi ama Mostafa Mohamed topu hemen eline aldı. Terim kenardan "Karışmıyorum, atsın" şeklinde bir işaret yaptı! Oyunculardan da itiraz eden olmadı. Ancak 81. dakikada Mohamed'in penaltı vuruşuna Ersin geçit vermedi.

STEFAN KUNTZ'TAN YAKIN TAKİP

A Milli Takımımız'ın Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbiyi tribünden takip etti. Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz'un zaman zaman notlar aldığı gözlendi.

KULÜBEDE SICAK SOHBET

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın karşılaşma öncesi Galatasaraylı futbolcuların bulunduğu yedek kulübesine giderek Fatih Terim'e başarılar diledi... Birbirlerine sarılan Yalçın ve Terim, yedek kulübesinde oturarak bir süre sohbet etti. Siyah-Beyazlı taraftarlar, derbi maçta takımlarına büyük destek verdi. 90 dakika susmayan Beşiktaş taraftarı derbi sonrasında takımlarını bağrına bastı.